Josh O'Connor der nächste 007? Kollege verplappert sich

Wird Josh O'Connor (36) der neue James Bond? Ein Schauspielkollege des 36-jährigen The Crown-Stars soll die brisante Neuigkeit Anfang November in einem Londoner Pub ausgeplaudert haben. Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, saß der nicht namentlich genannte Darsteller nach einigen Bieren im The French House im Stadtteil Soho. Dort habe er einem zufällig anwesenden Insider erzählt, Josh habe die begehrte 007-Rolle bekommen. Auch als sein Gegenüber Zweifel an der Geschichte äußerte, sei der Mann bei seiner Behauptung geblieben. Ob an der Geschichte tatsächlich etwas dran ist, bleibt allerdings unklar. Eine offizielle Bestätigung, dass der Brite tatsächlich in den Smoking des berühmtesten Geheimagenten der Welt schlüpft, gibt es bislang allerdings nicht.

Ursprünglich soll die Information allerdings vom Schauspieler selbst stammen. Josh und der nicht namentlich genannte Kollege standen zuletzt gemeinsam für das Theaterstück "Golden Boy" im Londoner Almeida Theatre auf der Bühne. Nach der letzten Vorstellung an Halloween soll die Besetzung den Abschluss bei einer Feier begangen haben. Bei dieser Feier habe Josh seinem Bühnenpartner dann anvertraut, dass er als neuer James Bond besetzt worden sei. Nur wenige Tage später sei das vermeintliche Geheimnis dann bei dem Gespräch im The French House gelandet. Belege für diese Behauptung liegen jedoch nicht vor. Auch die Verantwortlichen der Filmreihe haben Josh bisher nicht öffentlich als neuen 007 präsentiert. Damit bleibt offen, ob der Kollege wirklich aus erster Hand von dem Schauspieler informiert wurde. Ebenso denkbar ist nach der derzeitigen Informationslage, dass er lediglich eines der Gerüchte aufgriff, die bereits seit Längerem rund um die begehrte Besetzung kursieren.

Die Suche nach einem neuen Bond-Darsteller läuft bereits seit einigen Jahren. Daniel Craig (58) verabschiedete sich 2021 mit "Keine Zeit zu sterben" von der Rolle des britischen Geheimagenten. Seitdem werden immer wieder verschiedene britische Schauspieler mit der Nachfolge in Verbindung gebracht. Auch Josh zählt inzwischen zu den Namen, die im Zusammenhang mit der Filmreihe immer wieder auftauchen. Einem großen Publikum wurde Josh vor allem durch seine Darstellung des damaligen Prinzen Charles in der Netflix-Serie "The Crown" bekannt. Später war er im Tennisdrama "Challengers" zu sehen. Ob der Schauspieler nun tatsächlich in Daniels Fußstapfen tritt, bleibt ohne offizielle Bekanntgabe ungewiss. Fest steht bislang nur, dass The Sun über die angeblichen Gespräche bei der Feier nach der Theatervorstellung und wenige Tage darauf in dem Londoner Pub berichtet hat. Eine Stellungnahme von Josh selbst zu den Gerüchten um seine mögliche Rolle als James Bond gibt es bislang nicht.

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