Von wegen Unterstützer: Jen Affleck schießt gegen Ex Zac

Jen Affleck (27) lässt sich von ihrem Mann Zac scheiden. Dieser scheint das mit Fassung zu nehmen und hat sich bereits öffentlich dazu geäußert. Er stellte sich selbst als Jens "größten Unterstützer" dar. Doch Jen hat das über die gemeinsamen Jahre wohl ganz anders erlebt. Auf TikTok teilt sie nun ein Video, das ein ganz anderes Bild zeichnen soll. In einem Clip aus dem Jahr 2022 dreht die Reality-Darstellerin ungeschminkt und im Morgenmantel ein Alltagsvideo. Aus dem Hintergrund kritisiert Zac ihr Aussehen: "Ich hoffe, du machst so kein TikTok. Deine Brüste hängen überall schlaff herum. Das willst du nicht posten, Baby, das sage ich dir gleich." Auf Jens Frage, ob sie sich blamiere, entgegnet er: "Ein bisschen. Ich würde hoffen, dass du das nicht posten willst."

Zu dem Video schrieb Jen einzig: "Er war nie mein größter Unterstützer." Dann teilte sie weitere Aufnahmen aus den vergangenen Jahren, die es damals nicht auf ihren Account geschafft haben. Ein Clip zeigt sie während einer Auseinandersetzung im Badezimmer. Auslöser ist ein schmutziges Handtuch auf dem Boden. Frische Handtücher sind außerdem keine mehr da. Auf Zacs Nachfragen kontert Jen: "Ich habe schon immer deine ganze Wäsche gemacht ... Ein bisschen mehr Hilfe wäre schön, dann hätten wir vielleicht auch Handtücher ..." Viele Fans reagierten empört auf die Videos. Daraufhin meldete sich Zac selbst auf TikTok zu Wort. "Das war ein Video von 2022. Offensichtlich war das schrecklich und hätte niemals gesagt werden dürfen. Als ich das Video heute gesehen habe, war ich völlig schockiert, dass ich das gesagt hatte. Ich habe viele schreckliche und verletzende Dinge gesagt, aber ich habe mein Bestes versucht, daraus zu lernen und mich weiterzuentwickeln", schrieb er.

Jen und Zac waren sieben Jahre lang verheiratet und haben bereits drei gemeinsame Kinder. Eigentlich erwarten sie aktuell noch ihren vierten Sprössling, denn Jen ist wieder schwanger. Die Schwangerschaft hat Jen allerdings nicht davon abgehalten, in Provo im US-Bundesstaat Utah die Scheidung einzureichen. Bereits etwa ein Jahr zuvor habe Jen ihm nach ihrer Zeit bei "Dancing with the Stars" gesagt, dass sie unglücklich sei und sich scheiden lassen wolle. Er habe damals versucht, sie zum Bleiben zu bewegen, doch die Ehe sei trotz seiner Bemühungen nicht mehr zu retten gewesen.

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Getty Images Jennifer Affleck bei der Weltpremiere von "Wuthering Heights" am 28. Januar 2026 in Hollywood

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Instagram / zacaffleck Zac Affleck, Mai 2026

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