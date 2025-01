Charlotte Roche begeistert ihre Fans mit seltenem Insta-Post

Charlotte Roche (46) sorgt für eine Überraschung der Extraklasse. Die Schauspielerin teilt ein paar neue Schnappschüsse auf Instagram und zaubert ihren Fans damit ein Lächeln auf die Lippen. Auf diesen schaut sie freudig in die Kamera, streckt dann die Zunge heraus oder verdreht ihre Augen. "Je weniger man kann, umso mehr Glitzer, einfach. Heute: Eiskunstlaufen für Glücksgefühle hoch zehn. [...] Ich habe meine Augen so sehr gerollt, dass ich mir wehgetan habe, glaube ich", schreibt Charlotte dazu. In der Regel ist es eher still auf ihrem Social-Media-Account: Ihr vorletzter Post ist über drei Monate her, davor gab es zuletzt im Jahr 2020 einen Beitrag von der Moderatorin.

In der Kommentarspalte ihres Postings häufen sich zahlreiche herzliche Worte ihrer treuen Fans. Sie sind total begeistert über den Gruß ihres Idols. "Ich liebe es, dich in meinem Feed zu sehen!", schwärmt eine Bewunderin, und ein Nutzer merkt an: "Das Jahr könnte dank politischer Entwicklungen und Vorkommnisse nicht beschissener starten, aber wenn ich einen Post von Charlotte sehe, dann geht's kurz wieder." Ein weiterer Fan schreibt wiederum: "Schon jetzt das beste Comeback 2025!"

Charlotte wurde neben ihrer Karriere als Schauspielerin und Moderatorin vor allem durch ihren Bestsellerroman "Feuchtgebiete" bekannt, der später verfilmt wurde. Außerdem machte sie sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Martin Keß einen Namen als Podcasterin und gewann sogar den Deutschen Podcast Preis in den Kategorien "Bestes Talk-Team" und "Bester Newcomer".

Instagram / chailatte_roche Charlotte Roche, Autorin

Instagram / chailatte_roche Charlotte Roche mit ihrem Ehemann Martin Keß, April 2020

