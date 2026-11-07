25 Jahre blieb diese "Bares für Rares"-Brosche unentdeckt

Anne und Claudia aus Köln haben eine Diamantbrosche mit einer ganz besonderen Vorgeschichte zu Horst Lichter (64) mitgebracht. Wie in einer neuen Ausgabe der beliebten ZDF-Trödelshow Bares für Rares zu sehen ist, lag das Schmuckstück jahrzehntelang unbemerkt in einem alten Schmuckkasten. Anne hatte diesen von ihrer verstorbenen Mutter geerbt. Was sich darin unter einem Läppchen verbarg, entdeckte sie jedoch erst vor Kurzem – rund 25 Jahre nach dem Tod ihrer Mutter. In der Sendung entpuppt sich der besondere Familienfund für die beiden Kölnerinnen als ein echter Glücksgriff. Expertin Wendela Horz schätzt den Wert der Brosche auf höchstens 1.000 Euro. Händlerin Elke Velten-Tönnies (73) legt am Ende jedoch 1.200 Euro auf den Tisch. Damit übertrifft der finale Verkaufspreis die obere Grenze der Expertise um ganze 200 Euro.

Dabei hatten Anne und Claudia zunächst sogar noch höhere Erwartungen: Ihr ursprünglicher Wunschpreis für die Brosche lag bei 1.500 Euro. Wendela hielt diese Vorstellung aber für zu hoch und setzte daher einen Schätzwert von 700 bis 1.000 Euro an. Zur Einordnung nannte die Expertin auch den reinen Materialwert. Würde man nur das Edelmetall ankaufen, kämen etwas mehr als 300 Euro zusammen. Mit der Expertise in der Tasche ging es für die Verkäuferinnen schließlich in den Händlerraum. Dort startete das Bieten bei 400 Euro. Schnell kletterte das Gebot auf 900 Euro, wenig später war die 1.000-Euro-Marke erreicht. Doch damit war noch nicht Schluss: Elke bot schließlich 1.200 Euro für das neu entdeckte Schmuckstück. Bei dieser Summe willigten Anne und Claudia ein. Die Diamantbrosche wechselte somit endgültig in den Besitz der Händlerin.

Die elegante Brosche wurde in den 1920er-Jahren gefertigt und ist trotz ihres Alters nahezu tadellos erhalten. Ihre Oberseite besteht aus Platin, während der Unterbau aus 750er Gold gearbeitet ist. Die Nadel wurde zu einem späteren Zeitpunkt erneuert und besteht aus 585er Gold. Auch bei den Steinen hat das Schmuckstück einiges zu bieten: Die größeren Diamanten bringen es zusammen auf etwa 1,2 Karat. Hinzu kommen 18 kleine Diamantrosen, die das Stück zusätzlich verzieren. Auch in einem anderen Fall hatte Elke bereits ein besonderes Schmuckstück ergattert: Sarah aus Panketal bei Berlin war mit einer Platinbrosche aus der Art-déco-Zeit zu Horst gekommen. Sie hatte das Stück im Auftrag ihrer Freundin Elise angeboten. Die mit insgesamt rund sieben Karat Diamanten besetzte Brosche hatte Expertin Heide Rezepa-Zabel auf 8.000 bis 9.000 Euro geschätzt. Damit hatte ihre Einschätzung deutlich über Elises Wunschpreis von 5.000 bis 6.000 Euro gelegen. Im Händlerraum waren die Gebote bei 3.000 Euro gestartet und rasch gestiegen. Am Ende hatte sich Elke für 6.000 Euro durchgesetzt.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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© ZDF/Frank Hempel Wendela Horz, "Bares für Rares"-Expertin

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