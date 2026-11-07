"Echt bisschen fett": Nico Legat hat "ordentlich zugelegt"

Nico Legat (28) geht mit sich selbst ziemlich hart ins Gericht. Nach mehreren Monaten Pause war der Realitystar nun zum ersten Mal wieder joggen. Anschließend meldete er sich in seiner Instagram-Story bei seinen Followern und sprach ganz offen über seine aktuelle Figur. Mit seinem Bauch fühlt er sich momentan alles andere als wohl. "Ja, ich muss sagen, oder viele haben es ja bestimmt schon gesehen. Ich habe ordentlich zugelegt", gab Nico zu. Ganz unzufrieden ist er mit seiner Entwicklung allerdings nicht. Schließlich habe er neben den zusätzlichen Kilos auch "sehr, sehr, sehr viel Kraft" gewonnen. "Aber ich bin auch echt ein bisschen fett geworden. Muss ich offen und ehrlich einsehen", erklärte er. Für ihn steht deshalb fest, dass er nun wieder gezielt an seiner Fitness arbeiten möchte.

Die erste Laufrunde nach der langen Pause soll für Nico offenbar nur der Anfang gewesen sein. Für das kommende Jahr hat er sich nämlich gleich mehrere sportliche Herausforderungen vorgenommen, wie er in seiner Instagram-Story verriet. "Nächstes Jahr werden wir irgendwann mal einen Halbmarathon laufen", kündigte er an. Damit gibt er sich allerdings noch nicht zufrieden. "Und ich setze mir dann direkt noch mal ein neues Ziel und werde nächstes Jahr auf jeden Fall noch mal ein Hyrox für mich alleine laufen", fügte er hinzu. Bei diesem Wettkampfformat wechseln sich Laufstrecken mit verschiedenen Fitnessübungen ab. Die Teilnehmer müssen also sowohl Ausdauer als auch Kraft unter Beweis stellen.

Neben Nicos sportlichen Plänen steht für ihn im nächsten Jahr ohnehin ein ganz neues Kapitel an. Er und seine Freundin Laura Parrinello erwarten ihr erstes Kind. Das Paar verkündete die Neuigkeiten erst kürzlich beim großen Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars. Inzwischen wissen die beiden auch, dass sie ein Mädchen bekommen. In ihrer Instagram-Story erzählte Laura zuletzt, wie Nico auf die Nachricht reagiert habe: "Nico hat sich unnormal gefreut. Ich habe ihn da das erste Mal mit Tränen gesehen." Die Vorfreude auf das gemeinsame Familienglück dürfte für die beiden also mindestens genauso groß sein wie Nicos sportlicher Ehrgeiz.

Anzeige Anzeige

RTL Nico Legat im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat, Reality-TV-Bekannter, im August 2026

Anzeige Anzeige