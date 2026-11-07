Amy Dowden teilt bewegendes Foto nach zweiter Mastektomie

Amy Dowden (36) denkt an einen der schwersten Tage ihres Lebens zurück: Genau vor einem Jahr wurde der Strictly Come Dancing-Tänzerin vorsorglich auch die zweite Brust entfernt. Auf Instagram erinnert die Profitänzerin nun an diesen Einschnitt und teilt dazu ein bewegendes Foto aus dem Krankenhaus. Darauf liegt sie in einem Krankenbett, eine Kanüle steckt in ihrem Arm. Um sie herum stehen Menschen, die ihr nahestehen und ihr in dieser Zeit beigestanden haben. Zu der Aufnahme schrieb sie: "Heute vor einem Jahr wurde mir die andere Brust entfernt!" Mit ihrem Rückblick macht die Tänzerin deutlich, wie belastend dieser Teil ihrer Behandlung für sie war. Gleichzeitig wird in ihren Zeilen aber auch deutlich, dass sie inzwischen mit großer Dankbarkeit auf das vergangene Jahr schaut.

Wie Amy in ihrem Beitrag erklärt, waren der Beginn des Novembers und vor allem Halloween für sie lange mit schmerzhaften Erinnerungen und Angst verbunden. Eine von ihr nicht näher beschriebene besondere Woche habe ihre Sicht auf diese Zeit nun jedoch verändert. "Ich habe den Beginn des Novembers und Halloween wegen der vergangenen drei Jahre gefürchtet, und jetzt hat sich das nach der unglaublichsten Woche geändert!", schrieb die Tänzerin. Zugleich betonte sie: "Mein Herz ist so erfüllt, ich bin so dankbar und ich glaube fest daran, dass Menschen aus einem bestimmten Grund zu einem geschickt werden." Auch medizinisch gibt es gute Nachrichten: Derzeit gibt es bei Amy keinen Hinweis auf eine Erkrankung. Nach der zweiten vorbeugenden Mastektomie steht sie inzwischen außerdem wieder auf dem Tanzparkett und kämpft bei "Strictly Come Dancing" um die begehrte Glitterball-Trophäe.

Öffentlich gemacht hatte Amy ihre Brustkrebsdiagnose im Mai 2023. Zuvor hatte sie einen Knoten in ihrer Brust ertastet. Im weiteren Verlauf der Behandlung unterzog sich die Britin einer ersten Mastektomie und einer Chemotherapie. Doch der Krebs ist nicht die einzige gesundheitliche Herausforderung in ihrem Leben: Die Tänzerin leidet außerdem an Morbus Crohn. Die chronisch-entzündliche Darmerkrankung wurde erst festgestellt, als Amy 19 Jahre alt war. Dabei hatte sie schon seit ihrer Kindheit unter starken Schmerzen, Übelkeit und Erschöpfung gelitten und musste wiederholt im Krankenhaus behandelt werden. Im Oktober sprach Amy im Podcast "The Lewis Nicholls Show" darüber, wie hartnäckig ihre Eltern Gillian und Richard damals um eine Erklärung für ihre Beschwerden kämpften. Nachdem ihre Tochter bereits sechs Wochen im Krankenhaus gelegen hatte und sich ihr Zustand trotzdem weiter verschlechterte, habe ihr Vater schließlich sogar mit rechtlichen Schritten gedroht. Erst danach erhielt Amy die Diagnose, die ihre jahrelangen Beschwerden erklärte.

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Imago Amy Dowden bei der Gala von "Jesus Christ Superstar" im Londoner Theatre Royal Drury Lane

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Instagram / amy_dowden Amy Dowden (M.) mit ihren Freunden im November 2025

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