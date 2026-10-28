Tina Knowles erinnert an frühere Fehlgeburt von Beyoncé

Tina Knowles (72) erinnert sich nach einem besonderen Bühnenmoment ihrer Enkelin Blue Ivy Carter (14) an eine schwere Zeit für ihre Familie. Die 14-Jährige spielte am 24. Oktober bei einem Konzert ihres Vaters Jay-Z (56) in Los Angeles Klavier und erhielt dafür stehende Ovationen vom Publikum. Anschließend teilte Tina auf Social Media den Beitrag eines Fanaccounts mit Aufnahmen des Auftritts. Dabei ließ die stolze Großmutter erkennen, wie sehr sie dieser Anblick berührte. Vor Blues Geburt hatten ihre Tochter Beyoncé (45) und der Rapper eine Fehlgeburt erlitten. Entsprechend emotional sei für Tina die Erinnerung daran, dass ihre erste Enkelin später gesund geboren wurde. Zu dem Video schrieb sie: "Das ist ein Repost, aber er hat mir Tränen in die Augen getrieben. Er erinnert mich daran, was für ein riesiger Segen Gottes es nach der Fehlgeburt war, dass Blue gesund und wunderschön zur Welt kam." So verknüpfte sie Blues jüngsten Erfolg mit einem sehr persönlichen Kapitel ihrer Familie.

In ihrer bewegenden Nachricht dachte Tina Knowles neben Blue Ivy Carter auch an Beyoncés und Jay-Zs jüngere Kinder Rumi (9) und Sir (9). Die neunjährigen Zwillinge seien ebenfalls ein großes Geschenk für die Familie. Besonders berührt habe Tina offenbar, wie deutlich Jay-Z bei dem Konzert seinen Stolz auf die älteste Tochter zeigte. "Es ist wunderschön zu sehen, wie ihr Vater in diesem Song ihr Leben gefeiert hat und wie viel Freude ihm all seine Kinder bereiten. Sie sind alle ein solcher Segen", schrieb sie auf Social Media. Blue steht mittlerweile regelmäßig auf der Bühne. Sowohl bei Shows ihrer Mutter als auch ihres Vaters trat sie bereits vor großem Publikum auf, im Mai besuchte sie außerdem die Met Gala. Dass die Teenagerin Freude an solchen Auftritten gefunden hat, deutete Jay-Z bereits im März an. Im Gespräch mit GQ scherzte der Musiker damals begeistert: "Ich glaube nicht, dass wir sie jetzt noch von dieser Bühne herunterbekommen werden."

Beyoncé und Jay-Z schirmen das Privatleben ihrer drei Kinder weitgehend von der Öffentlichkeit ab. Trotz ihrer eigenen Berühmtheit ist es den Musikern wichtig, Blue, Rumi und Sir möglichst viel Normalität und Privatsphäre zu bieten. Tina Knowles gewährt dennoch hin und wieder kleine Einblicke in die verschiedenen Persönlichkeiten ihrer Enkel. In "The Jennifer Hudson Show" beschrieb sie Blue einmal scherzhaft als einen "herrischen kleinen Steinbock wie ihre Oma". Auch Rumi hat ihrer Großmutter zufolge eine ausgeprägte kreative Seite. Ähnlich wie ihre große Schwester begeistere sie sich für künstlerische Tätigkeiten und sei eine leidenschaftliche Künstlerin, Malerin und Gestalterin. Sir sei dagegen wesentlich ruhiger und befasse sich besonders gern mit Zahlen. Gegenüber E! News bezeichnete Tina ihren Enkel als "sehr, sehr klug". Ihre Erzählungen zeichnen damit das Bild von drei Kindern mit unterschiedlichen Interessen, über die ihre stolze Großmutter immer liebevoll spricht.

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Jason Kempin / Getty Images Tina Knowles und ihre Tochter Beyonce

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Getty Images Blue Ivy Carter bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Robyn Beck/Getty Images Beyoncé, Jay-Z und Blue Ivy Carter