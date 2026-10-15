Beyoncé und Töchter eröffnen Haus für Obdachlose

Großer Tag für Beyoncé (45) in ihrer Heimatstadt Houston: Am Dienstag eröffnete die Sängerin gemeinsam mit ihren Töchtern Blue Ivy und Rumi das Knowles-Rowland House. Bei dem besonderen Familientermin in der St. John's Downtown Church standen auch ihre frühere Destiny's-Child-Kollegin Kelly Rowland (45) und ihre Mutter Tina Knowles (72) an ihrer Seite. Eine besondere Aufgabe übernahmen dabei die Kinder der Musikerin: Die 14-jährige Blue Ivy und ihre neun Jahre alte Schwester Rumi kamen zu ihrer Mutter auf die Bühne und durchschnitten gemeinsam das Band. Damit war die Einrichtung offiziell eröffnet. Das berichtet unter anderem das Hello! Magazin. Besonders nah wirkte der Moment, als Rumi direkt vor ihrer Mutter stand und von ihr bei der Aufgabe unterstützt wurde. Die Einrichtung soll Menschen nach chronischer Obdachlosigkeit ein dauerhaftes Zuhause mit umfassender Begleitung bieten. Insgesamt sind in dem umgebauten Gebäude 31 unterstützte Wohnungen entstanden.

Das Wohnprojekt ist aus dem früheren Knowles-Rowland Center for Youth hervorgegangen. Der Jugendtreff war 1999 mithilfe der Einnahmen aus der Destiny's-Child-Debütsingle "No, No, No" ins Leben gerufen worden. 2017 richtete Hurrikan Harvey schwere Schäden an, 2021 folgte ein Feuer – danach wurde das Gebäude vor allem als Lagerfläche genutzt. Danach wurde es vor allem als Lagerfläche genutzt, bevor der Umbau zum Knowles-Rowland House begann. Hinter der neuen Einrichtung stehen die mit der St. John's Downtown Church verbundene gemeinnützige Organisation Bread of Life und die Temenos Community Development Corporation. 16 der 31 Wohneinheiten sind speziell auf Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder sensorischen Beeinträchtigungen zugeschnitten. Das Angebot geht außerdem weit über Wohnraum hinaus. Die Bewohner erhalten unter anderem persönliche Fallbetreuung, psychologische Beratung und Suchtbehandlung. Auch Alltagstraining sowie Unterstützung bei Ernährungsfragen gehören zu den Hilfen vor Ort.

Für Tina war die Eröffnung besonders bewegend. Während ihrer Rede kamen ihr die Tränen, Beyoncé und Kelly standen neben ihr. Tina erinnerte daran, dass sie Beyoncé und deren Schwester Solange früher zum freiwilligen Helfen an diesen Ort mitgenommen hatte. Welche Bedeutung diese Erfahrungen für ihre Töchter hatten, machte sie in ihrer Ansprache deutlich: "Dadurch habe ich diese wunderschönen jungen Frauen, die Herz und Mitgefühl haben. Und sie geben, sie arbeiten und sie tun Dinge, um der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Und dafür habe ich diesem Ort zu danken." Danach rückten Blue Ivy und Rumi beim feierlichen Durchschneiden des Bandes in den Mittelpunkt. Für Rumi war es der erste größere öffentliche Auftritt seit Monaten – zuletzt hatte sie im Februar gemeinsam mit Blue Ivy und ihrem Vater Jay-Z (56) den Super Bowl besucht. Beim Durchschneiden des Bandes stand die Neunjährige vor ihrer Mutter, die ihr dabei half. Blue Ivy griff ebenfalls zu einer Schere.

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Getty Images Beyoncé, 2024

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YouTube / StJohnsDowntownHouston Beyoncé und Töchter eröffnen Haus für Obdachlose

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Getty Images Rumi Carter, 2024

Wie findet ihr es, dass Beyoncé Blue Ivy und Rumi bei der Eröffnung so sichtbar eingebunden hat? Wunderschön – so wurde aus dem Termin ein echter Familienmoment mit Herz. Ich hätte den Fokus lieber ganz auf das wichtige Wohnprojekt gelegt. Ergebnis anzeigen