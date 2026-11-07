Georgina Rodríguez gönnt sich Range Rover für 300.000 Euro

Georgina Rodríguez (32) hat sich einen Luxusschlitten gegönnt. Die Partnerin von Fußballstar Cristiano Ronaldo (41) hat ihren Fuhrpark um ein neues Auto erweitert – und das kann sich sehen lassen. Der Luxuswagen soll rund 300.000 Euro gekostet haben. Ihn präsentiert sie stolz in einem Video auf Instagram. Bereits auf den ersten Blick wird klar, dass es sich nicht um ein gewöhnliches Fahrzeug handelt: Die glänzende, goldene Lackierung macht den Geländewagen zu einem besonders extravaganten Modell. Mit dem kostspieligen Neuzugang kommt bei dem prominenten Paar ein weiteres exklusives Stück in die beeindruckende Sammlung.

In dem Video wird deutlich, wie sehr sich Ronaldos Frau über das neue Spielzeug freut. Sie nimmt das Fahrzeug direkt bei der Lieferung in Empfang und setzt sich direkt in ihr Gefährt. Mit einem breiten Grinsen posiert sie unter anderem mit ihrer Plakette, auf der ihr Name geschrieben steht: Georgina. Außerdem gewährt die Familienmutter einen Blick in den edlen Innenraum ihres Luxusschlittens: Die Sitze sowie die Wände des Autos sind in hellen Beigetönen gehalten, ebenso wie das Armaturenbrett. Zudem sind unter anderem am Lenkrad Applikationen in einem satten Braun zu erkennen.

Georgina und Cristiano waren schon seit Jahren ein Paar, bevor sie den nächsten großen Schritt wagten. Am 11. August 2026 gaben sich die beiden ganz privat das Jawort. Statt einer prunkvollen Feierlocation hätten sie dafür das Wohnzimmer ihres gemeinsamen Hauses im portugiesischen Cascais gewählt. Wie damals unter anderem Hola! berichtete, soll Georgina kurz nach der Hochzeit auch die drei ältesten Kinder des Fußballers adoptiert haben. Das Model hatte die Kinder schon seit Jahren wie seine eigenen großgezogen. Gemeinsam haben Georgina und Cristiano außerdem zwei leibliche Töchter.

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Instagram / georginagio Georgina Rodríguez, Influencerin

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Instagram / georginagio Georgina Rodríguez' neuer goldener Range Rover

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