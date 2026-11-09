Andi Dorfman und Blaine Hart begrüßen ihr zweites Kind

Andi Dorfman (39) und ihr Mann Blaine Hart dürfen sich über wundervolle Nachrichten freuen: Die beiden sind Eltern einer zweiten Tochter geworden! Das verkündet die ehemalige US-"Bachelorette" nun auf Instagram mit einem niedlichen Foto. Darauf sind Andis und Blaines Hände zu erkennen, die vorsichtig den winzigen Fuß eines Neugeborenen halten. Am Füßchen hängt noch das Identifikationsbändchen der Klinik. In der Bildunterschrift fand Andi klare Worte für die Freude der frischgebackenen Zweifacheltern: "Wir sind absolut Hals über Kopf verliebt." Den Namen des Babys oder andere Details zur Geburt verrät sie mit dem Foto allerdings nicht.

Dass Andi ein zweites Kind erwartet, verriet sie bereits im Sommer. Im Juni dieses Jahres verkündete sie die frohe Kunde mit einem weiteren Post auf der Plattform – allerdings stand die Erstgeborene Harper im Vordergrund. Harper trug eine Jeansjacke mit dem Schriftzug "große Schwester" und hielt stolz die Ultraschallbilder ihres Geschwisterchens in die Kamera. Andi präsentierte ihren Babybauch in einem cremefarbenen, schulterfreien Kleid. Etwas später verriet die Autorin dann auch das Geschlecht: Es sollte wieder ein Mädchen werden. Leicht war die zweite Schwangerschaft für die Realitybekanntheit allerdings nicht, denn körperlich verlangte sie ihr einiges ab. Dennoch betonte sie immer, dass sie sich vor allem darauf freue, Harper in der Rolle als große Schwester zu sehen.

Die Geschichte von Andi und Blaine begann auf eher unkonventionelle Art und Weise. Kennengelernt hatten sich die beiden ursprünglich über einen gemeinsamen Freund. Doch erst rund 15 Jahre später kamen sie sich richtig nahe: Im Sommer 2021 fanden sie in Italien wieder zueinander. Danach ging es Schlag auf Schlag. Im März 2022 verlobte sich das Paar und im Mai 2023 gaben sich die beiden das Jawort. Im Dezember 2024 kam schließlich ihre erste Tochter Harper zur Welt. Mit ihrer Teilnahme an der Datingshow hat Blaine also nichts zu tun.

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Getty Images Andi Dorfman besucht am 10. Juli 2019 das Amazon Prime Day Concert in New York

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Instagram / andidorfman Andi Dorfman verkündet die Geburt ihres Kindes

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