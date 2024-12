Drama nach der Geburt: Andi Dorfman musste operiert werden

Andi Dorfman (37), die vor allem durch ihre Teilnahme an The Bachelor und The Bachelorette bekannt wurde, musste sich weniger als eine Woche nach der Geburt ihrer Tochter Harper Bell einer Operation unterziehen. Die Reality-TV-Beauty berichtete via Instagram-Story, dass sie aufgrund von starken Schmerzen, die von zwei Hämatomen verursacht wurden, ins Krankenhaus zurückgekehrt ist. "Trotz aller Unsicherheiten über die Mutterschaft weiß man immer noch am besten, was mit dem eigenen Körper los ist", schrieb die frisch gebackene Mutter. Sie appellierte dabei an andere Frauen, auf ihre Instinkte zu hören. Harper Bell, ihr erstes Kind mit Ehemann Blaine Hart, kam am 20. Dezember zur Welt.

Andi schilderte, dass sie kurz nach der Entlassung aus der Geburtsklinik "immer mehr Schmerzen hatte" und schließlich nach mehreren erfolglosen Hausmitteln ihre Ärzte kontaktierte. Diese stellten die Hämatome fest und leiteten sofort eine Operation ein. Trotz der Sorgen um ihre neugeborene Tochter betonte die ehemalige Juristin, wie wichtig es sei, sich auch um die eigene Gesundheit zu kümmern. "Ich fühlte mich eine Zeit lang schuldig, mich um mich selbst zu kümmern, anstatt mich voll und ganz auf meine Tochter zu konzentrieren. Aber ich wusste, dass ich für sie da sein muss, und das geht nur, wenn es mir gut geht", erklärte sie weiter.

Die ehemalige Bachelorette, die sich 2023 das Jawort mit Blaine Hart gab, scheint ihr Glück nun in der kleinen Familie gefunden zu haben. Zuvor war sie für kurze Zeit mit Josh Murray (40) verlobt, nachdem sie bei "The Bachelorette" die letzte Rose verteilt hatte. In einem Instagram-Beitrag, in dem sie die Geburt ihrer Tochter bekannt gab, schwärmte Andi: "Wir sind mehr in sie verliebt, als wir es jemals hätten erahnen können." Diese Liebe, so schilderte sie, habe Blaine ebenfalls voll erwischt: "Papa ist komplett um ihren kleinen Finger gewickelt." Harper Bell sei mit ihren 52 cm schon ganz der Vater.

Instagram / andidorfman Andi Dorfman im Krankenhaus, nach OP kurz nach Geburt von Tochter Harper, Dezember 2024

Instagram / andidorfman Andi Hartman und Blaine Hart, Mai 2023

