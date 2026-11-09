Nach OP-Kritik rechnet Edda Pilz mit ihren Hatern ab

Edda Pilz (25) hat genug von den Hatern! Nach ihrer jüngsten Operation bekam sie im Netz zahlreiche negative Kommentare, nun setzt sich der Realitystar zur Wehr. In der vergangenen Nacht wandte sich Edda in ihrer Story auf Instagram an ihre Follower und rechnete mit der Kritik ab. Diese steckt ihrer Meinung nach voller Widersprüche. Sie kritisiert dabei einen Widerspruch: Einerseits würden von ihr Offenheit und Ehrlichkeit erwartet, andererseits werde ihr genau diese Transparenz im Umgang mit dem Eingriff nun zum Vorwurf gemacht. Für die Influencerin steht fest, wer das letzte Wort über ihr Äußeres hat: "Am Ende ist es mein Gesicht, mein Körper und meine Entscheidung." Sie verlange weder, dass andere ihre Wahl nachvollziehen können, noch, dass sie es ihr gleichtun. Von ihren Kritikern wünsche sie sich lediglich, ihre Entscheidung zu respektieren und sie ihr Leben leben zu lassen.

Wie sehr ihr die Reaktionen zusetzen, machte Edda in ihrer Story deutlich. "Ganz ehrlich: So wie manche von euch gerade in den Kommentaren drauf sind, wünsche ich mir fast, ich hätte nach der OP einfach für zwei Wochen mein Handy ausgeschaltet und mich komplett zurückgezogen", gestand sie. Egal, was sie tue, es sei offenbar immer falsch. Egal, wie sie sich entscheide, könne sie es offenbar niemandem recht machen. Verändere sie etwas an ihrem Aussehen, werde sie dafür kritisiert. Lasse sie alles beim Alten, müsse sie sich trotzdem Kommentare über ihr Äußeres anhören. Auch ihre Offenheit stoße auf Ablehnung, während Schweigen schnell als fehlende Transparenz ausgelegt werde. Besonders widersprüchlich findet Edda Aussagen, sie sei doch bereits vor dem Eingriff hübsch gewesen. Zuvor habe sie nämlich monatelang Sätze wie "Dein Gesicht ist hässlich" oder "Deine Nase sieht schlimm aus" lesen müssen. Sie wolle niemandem etwas vorspielen und zeige deshalb auch die unschönen Seiten ihrer Entscheidung. Zum Schluss forderte sie mehr Menschlichkeit und weniger ungefragte Urteile über die Körper und Gesichter anderer.

Erst wenige Tage vor dem Eingriff hatte Edda öffentlich gemacht, dass sie sich ein zweites Mal unters Messer legen und ihre Nase korrigieren lassen würde. Dabei hatte sich die Realitydarstellerin in der Vergangenheit klar gegen weitere Schönheitsoperationen ausgesprochen und sogar bedauert, sich früher unters Messer gelegt zu haben. Gesundheitliche Beschwerden oder Atemprobleme hätten bei ihrer jüngsten Entscheidung nach eigener Aussage keine Rolle gespielt. Ausschlaggebend war vielmehr, dass Edda mit dem Ergebnis ihrer ersten Nasenkorrektur nicht zufrieden war. Diese liegt bereits einige Jahre zurück. Mit ihrem aktuellen Statement stellt sich Edda nun klar hinter ihre persönliche Entscheidung für die zweite Nasen-OP. Gleichzeitig verteidigt sie ihren Entschluss, ihre Community offen an dem Eingriff und allem, was dazugehört, teilhaben zu lassen.

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Imago Edda Pilz bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Fitnessinfluencerin

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