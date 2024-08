Ex-US-Bachelorette Andi Dorfman verkündet das Babygeschlecht

Andi Dorfman (37) und ihr Ehemann Blaine Hart erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Welches Geschlecht das Baby hat, verieten die beiden nun mit einem Video ihrer Gender-Reveal-Party auf Instagram. In dem Clip sind sie inmitten verschiedener Familienmitglieder zu sehen, die ihre jeweilige Vermutung zum Geschlecht des Babys äußern. Während Blaine auf einen Jungen tippt, hat Andi das Gefühl, dass es ein Mädchen wird. Am Strand lassen sie schließlich pinken Rauch aufsteigen und verraten damit, dass sie tatsächlich ein Töchterchen erwarten.

Andi machte ihre Schwangerschaft im August auf den sozialen Medien öffentlich, als sie ein süßes Pärchen-Pic von sich und Blaine postete. Darauf umarmt der Schauspieler sie von hinten und gibt ihr einen Kuss, während sie Ultraschallfotos vor ihren Bauch hält. "Mama und Papa in spe!", schrieb Andi zu dem Foto und schwärmte: "Zu sagen, dass wir überglücklich sind, ist eine Untertreibung! Baby Hart kommt noch in diesem Jahr." Das Paar hatte zuvor offen über seinen Kinderwunsch gesprochen.

Die TV-Bekanntheit und ihr Angebeteter machten ihre Beziehung im Dezember 2021 öffentlich. Zu diesem Zeitpunkt kannten sie sich bereits seit 15 Jahren. Ihre Verlobung verkündeten sie im März 2022 und heirateten rund ein Jahr später in Italien. In einem Interview mit Us Weekly im März 2023 sprach Andi darüber, wie sie sofort gewusst habe, dass Blaine der Partner fürs Leben sei: "Ich habe nie gedacht, dass er nicht der Richtige ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / andidorfman Andi Dorfman, TV-Bekanntheit, mit ihrer Familie

Anzeige Anzeige

Instagram / andidorfman Andi Dorfman, TV-Bekanntheit, mit ihrem Mann Blaine

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Andis Clip von der Verkündung des Babygeschlechts? Ich finde ihn total süß gemacht! Na ja, ich finde ihn nicht so spektakulär. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de