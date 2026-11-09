Bruce Willis soll immer stärker um Worte ringen

Bruce Willis' (71) Gesundheitszustand soll sich weiter verschlechtert haben. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtet, hätten insbesondere die Sprachprobleme des Schauspielers zugenommen. Der Hollywoodstar lebt seit mehreren Jahren mit einer frontotemporalen Demenz. Mittlerweile sei auch sein Stottern zurückgekehrt, mit dem er bereits als Kind zu kämpfen hatte. Anders als früher könne Bruce seine Sprachprobleme inzwischen jedoch nicht mehr kontrollieren. Beim Sprechen müsse er immer wieder lange Pausen einlegen, um die richtigen Worte zu finden. "Er macht lange Pausen, als wäre er in Gedanken versunken. Aber in Wirklichkeit versucht er, die Worte zu finden. Er versucht herauszufinden, wie er sich ausdrücken kann", schilderte die Quelle. Wer hinter diesen Aussagen steckt, wird in dem Bericht nicht genannt. Eine Stellungnahme der Vertreter des Schauspielers lag dem britischen Blatt zunächst nicht vor.

Schon als Kind hatte Bruce mit dem Stottern zu kämpfen und bekam deshalb den Spitznamen "Buck-Buck". Erst durch die Teilnahme an der Theatergruppe seiner Schule fand Bruce Willis einen Weg, sein Stottern zu überwinden. Wenn ihm ein Wort schwerfiel, ersetzte er es kurzerhand durch einen anderen Ausdruck. Diesen Kniff habe er laut Insider sogar später bei der Arbeit an seinen Filmrollen genutzt. Durch seine fortschreitende Erkrankung sei ihm diese Strategie inzwischen jedoch offenbar nicht mehr möglich. Die Quelle berichtet außerdem von einem deutlichen geistigen Abbau: Bruce lebe zunehmend in seiner eigenen Welt. Er merke zwar, dass etwas nicht stimme, erfasse das Ausmaß der Veränderung aber nicht ganz. Auch sein Wesen habe sich gewandelt. Der einst energiegeladene und gesprächige Schauspieler sei heute viel ruhiger. "Manchmal sieht er aus wie ein Baby, das neugierig auf einen Gegenstand blickt und ihn einfach auf sich wirken lässt", beschreibt der Insider gegenüber Daily Mail. Im März 2022 war bei Bruce zunächst Aphasie festgestellt worden. Später präzisierte seine Familie die Diagnose: frontotemporale Demenz. Die unheilbare Krankheit kann Sprache, Verhalten und Persönlichkeit immer stärker beeinträchtigen.

Inzwischen wohnt Bruce in einem nahe gelegenen Bungalow, wo ihn ein Pflegeteam rund um die Uhr betreut. Seine Ehefrau Emma Heming Willis, Ex-Partnerin Demi Moore (63) und seine fünf Töchter stehen weiterhin eng an seiner Seite. Besonders Tochter Tallulah Willis (32) soll ihren Vater regelmäßig besuchen. Sein Alltag ist heute deutlich ruhiger: Laut der Quelle freut sich Bruce über kleine Ausflüge, Autofahrten und Eis, ganz besonders aber über Musik. Am liebsten höre er Neil Diamond (85). Musik spielte im Leben des Schauspielers schon vor seiner Karriere eine wichtige Rolle. Damals spielte er in Bluesbars Mundharmonika. Emma (50) versucht trotz der Krankheit, gemeinsame Momente bewusst festzuhalten. Gegenüber The Sunday Times sprach sie über die körperliche Nähe zu ihrem Mann: "Wenn er seine Arme um mich legt, fühlt es sich einfach wie Bruce an. In dieser Hinsicht ist es nicht anders. Und das ist wirklich, wirklich wunderschön und wirklich, wirklich herzzerreißend."

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Getty Images Bruce Willis in London, Januar 2019

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Imago Bruce Willis bei der Gala des American Institute for Stuttering in New York im Jahr 2016

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