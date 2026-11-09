Jason Biggs und Jenny Mollen heizen Versöhnungsgerüchte an

Gibt es bei Jason Biggs (48) und Jenny Mollen (47) etwa ein Liebes-Comeback? Rund ein halbes Jahr, nachdem das Paar seine Trennung öffentlich gemacht hatte, sorgen die beiden für neue Versöhnungsgerüchte. Bei der Launchparty für Jennys neues Parfüm Bi-Lingual by Villa Monstera wirkten die Noch-Eheleute in der vergangenen Woche vor Freunden und Gästen auffallend vertraut. Ein Augenzeuge berichtete Page Six von innigen Momenten: "Sie schmusten miteinander; seine Hände waren überall auf ihrem Körper." Doch damit nicht genug: Jason soll seiner Noch-Ehefrau im Laufe des Abends immer wieder gesagt haben, wie stolz er auf sie sei und wie sehr er sie liebe. Der Gast hält die beiden deshalb trotz getrennter Wohnungen weiterhin für sehr verliebt. Ob es tatsächlich ein Liebes-Comeback gibt, ist allerdings noch offen. Bislang hat weder Jason noch Jenny bestätigt, dass ihre Trennung Geschichte ist.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte Jenny selbst: Auf Instagram teilte die Autorin mehrere Schnappschüsse von der Parfümparty. Darauf ist neben Freunden und weiteren Gästen auch Jason zu sehen. Dazu schrieb sie augenzwinkernd: "Mein neues Parfüm, meine ältesten Freunde, mein aktueller Ehemann und einige andere Menschen, mit denen ich ausgehe." Anschließend fügte sie hinzu: "Dieser Film schreibt sich von selbst." Bei ihren Followern löste die Wortwahl eine Mischung aus Verwirrung und Begeisterung aus. Während einige wissen wollten, ob die beiden offiziell wieder ein Paar sind, lobten andere ihren nach wie vor freundschaftlichen Umgang miteinander. Ob "aktueller Ehemann" tatsächlich auf ein echtes Liebes-Comeback hindeuten sollte oder nur ihr Verhältnis zu Jason scherzhaft beschreibt, ließ Jenny allerdings offen.

Dass ihre Trennung kein gewöhnliches Beziehungsende ist, hatte Jenny bereits im Juni im Podcast "Not Skinny But Not Fat" deutlich gemacht. "Es ist immer noch romantisch. Wir lieben uns immer noch", erzählte sie damals. Wegen ihrer Söhne Sid und Lazlo und gemeinsamer Aufgaben in der Familie seien sie und Jason nach wie vor eng verbunden. "Wir leben an zwei verschiedenen Orten, aber wir sind immer noch miteinander verbunden", erklärte sie in dem Podcast. Kennengelernt hatten sich Jason und Jenny im Jahr 2007 bei den Dreharbeiten zu dem Film "My Best Friend's Girl". Schon im Januar 2008 folgte die Verlobung, wenige Monate später gaben sie sich das Jawort. Im Mai 2026 wurde nach 18 gemeinsamen Jahren schließlich ihre Trennung bestätigt. Bereits damals ließ ihr Sprecher wissen, dass sie im Guten auseinandergegangen seien und sich weiterhin gemeinsam um ihre zwei Kinder kümmern wollten.

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Getty Images Jason Biggs und Jenny Mollen im Juni 2018

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Getty Images Jason Biggs und Jenny Mollen bei der Premiere von "Orange is the New Black" Staffel 7 in New York

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