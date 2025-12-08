Schlicht und einfach: König Charles teilt Weihnachtskarte

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben ihre diesjährige Weihnachtskarte veröffentlicht und damit festliche Stimmung verbreitet. Zu sehen ist ein Foto des Paares, das auf dem Gelände der Villa Wolkonsky in Rom während ihres Staatsbesuchs in Italien im April aufgenommen wurde. Die Karte trägt die Botschaft: "Wishing you a very Happy Christmas and New Year." Auf Instagram kommentierte der royale Account das Bild mit den Worten: "It’s beginning to look a lot like Christmas!", was die weihnachtliche Freude unterstreicht.

Während Königin Camilla und König Charles ihre Grüße aus der Ferne schickten, fand in London die von Prinzessin Kate (43) organisierte Weihnachtsmesse "Together at Christmas" statt, so Fox News. Gemeinsam mit Prinz William (43) und ihren drei Kindern besuchte sie den Gottesdienst in der Westminster Abbey. Diese jährliche Tradition wird seit fünf Jahren von Kate arrangiert, um Liebe und Gemeinschaft in den Mittelpunkt der Weihnachtszeit zu stellen. Die Anwesenheit des Königs und der Königin bei diesem Event fehlte jedoch, da sie bereits seit dem vergangenen Jahr auf eine Teilnahme verzichten.

Privat steht die königliche Familie vor Herausforderungen, da König Charles weiterhin Krebsbehandlungen durchläuft. Im Laufe des Jahres hatte der Palast über seinen Gesundheitszustand und eine zusätzliche Operation informiert. Trotz allem setzt der Monarch weiterhin auf Pflichtbewusstsein und möchte festliche Traditionen bewahren. Weihnachten bleibt ein besonderer Anlass für Charles, der bereits frühere Feiern als Möglichkeit gesehen hat, Momente mit der Familie zu schätzen und in Erinnerung zu behalten. Die Kontroverse um seinen Bruder Andrew und die Belastung für das Familiengefüge überschatten jedoch die sonst ruhige Feststimmung.

Getty Images Das Bild der Weihnachtskarte 2025 von König Charles III und Königin Camilla

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla im Cyfarthfa Castle, November 2025

Getty Images Die Familie Wales verlässt den Carol Service "Together At Christmas" in der Westminster Abbey in London, 2025