Remembrance Sunday: Kate und Camilla zeigen sich geschlossen

Prinzessin Kate (44) und Königin Camilla (79) sind am heutigen Sonntag in London als echtes Team aufgetreten. Beim diesjährigen Remembrance Sunday standen die beiden Royaldamen geschlossen an der Seite der britischen Königsfamilie und hatten dabei so etwas wie die besten Plätze im Haus: Gemeinsam verfolgten sie die jährliche Gedenkzeremonie vom Balkon des britischen Außenministeriums aus. Während Kate und Camilla dort oben Seite an Seite der Feier beiwohnten, waren ihre Ehemänner unten gefragt: Prinz William (44) und König Charles (77) legten am Kriegerdenkmal Cenotaph Kränze nieder, womit die Aufgaben innerhalb der Familie an diesem Tag klar verteilt waren. Mit der feierlichen Veranstaltung erinnert Großbritannien an die Menschen aus dem Vereinigten Königreich und den Commonwealth-Staaten, die in Kriegen ums Leben gekommen sind.

Ein genauer Blick auf Kates Look lohnte sich bei dem Gedenktermin ganz besonders, da die Prinzessin von Wales gleich mit mehreren Schmuckstücken Zeichen setzte, die sich auf den Anlass und die Royal Family bezogen. An ihrem dunklen Outfit steckten rote Mohnblumen als Anstecknadeln – das traditionelle Symbol, mit dem an gefallene Angehörige der Streitkräfte erinnert wird. Wie Daily Mail berichtet, entschied sich Kate außerdem für die Collingwood-Perlenohrringe, die einst ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (†36) gehörten. Auch die HMS-Glasgow-Brosche hatte die Dreifachmutter keineswegs zufällig ausgewählt, denn das Schmuckstück verweist auf Kates Rolle als Patin des gleichnamigen Kriegsschiffs der Royal Navy.

Der Remembrance Sunday findet jedes Jahr am zweiten Sonntag im November statt und gehört fest zum Terminkalender der britischen Königsfamilie. Kate nimmt seit ihrer Hochzeit mit William im Jahr 2011 kontinuierlich an der Gedenkveranstaltung teil. Selbst 2024 ließ sie sich den Termin nicht nehmen, obwohl sich die Prinzessin damals wegen ihrer Krebsbehandlung über weite Teile des Jahres aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Auch die roten Mohnblumen haben eine lange Tradition: Seit 1921 erinnern sie an Angehörige der Streitkräfte, die im Krieg gestorben sind. Seither prangen die kleinen roten Blüten jeden November an den Mänteln der Royals, wenn die Königsfamilie in ehrendem Gedenken zusammenkommt.

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Imago Königin Camilla und Catherine, Prinzessin von Wales, am Remembrance Sunday 2026

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Getty Images König Charles III., Prinz William und Catherine, Princess of Wales beim Commonwealth Day Service in der Westminster Abbey, März 2026

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