Maya Jama hört nach neun Staffeln bei "Love Island"-UK auf

Maya Jama (32) verabschiedet sich von Love Island-UK! Nach neun Staffeln legt die Moderatorin ihren Job bei der erfolgreichen Datingshow nieder. Rund drei Jahre lang stand sie für das Erfolgsformat vor der Kamera, doch nun zieht sie einen Schlussstrich. Ihren Ausstieg verkündete Maya jüngst auf Instagram. Neben einer hochemotionalen Abschiedsbotschaft veröffentlichte die Moderatorin einen kurzen Clip, in dem sie ihre ganz persönlichen Glanzlichter aus der beliebten ITV-Sendung Revue passieren lässt. In ihrem Beitrag blickt die Britin voller Dankbarkeit auf die vergangenen Jahre zurück. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass sie sich ganz bewusst für den Abschied entschieden hat und sich künftig anderen Aufgaben widmen möchte. Welche Projekte als Nächstes für sie anstehen, verriet die Moderatorin allerdings nicht. In ihrer Mitteilung finden sich keine Hinweise darauf, wohin es sie beruflich als Nächstes zieht.

Maya beschreibt ihre Zeit bei der Show voller Dankbarkeit. "Was für eine unglaubliche Ära und was für eine unvergessliche Zeit ich hatte. Es hat viel zu viel Spaß gemacht, um es in Worte oder ein Video zu fassen. Aber da alle guten Dinge zu Ende gehen müssen, ist es für mich an der Zeit, als Moderatorin meines geliebten 'Love Island' zurückzutreten", schrieb sie auf Instagram. Ein ganz herzliches Dankeschön richtete sie an das treue Publikum, das ihr stets den Rücken gestärkt und die Sendung Saison für Saison verfolgt habe. Die Show lebe von den Menschen, die sie Jahr für Jahr mit Begeisterung ansehen und mittragen, hob Maya hervor. Gleichzeitig fand sie lobende Worte für das Produktionsteam: Die Moderatorin zollte der Crew großen Respekt für die harte Arbeit, die hinter den Kulissen über Monate hinweg in das Projekt investiert wird. Zudem erinnerte sie an typische Momente des Formats. Sie habe "jeden Zeitlupengang, jede Feuerstelle und jede Liveshow" geliebt und sei für diese Erfahrung für immer dankbar.

Als Maya, deren Beziehung mit Rúben Dias (29) dieses Jahr zu Ende ging, die Moderation von "Love Island UK" übernahm, war sie 28 Jahre alt. In den insgesamt neun Staffeln, die sie präsentierte, habe sie viele wundervolle Menschen kennengelernt, wie sie in ihrem Post erzählte. Dass sie die Show trotzdem verlässt, begründet sie mit ihrem Wunsch, sich persönlich weiterzuentwickeln. "Aber ich habe immer daran geglaubt, dass man ab und zu einen Sprung wagen muss, um wirklich zu wachsen, und jetzt ist für mich die Zeit gekommen, mich in etwas Neues zu stürzen", erklärte sie. Ganz loslassen möchte die Moderatorin das Format aber offenbar nicht. Sie wünschte "Love Island UK" und dem gesamten Team für die Zukunft viel Erfolg. Darüber hinaus kündigte Maya an, dem Format auch in Zukunft treu zu bleiben – ab jetzt allerdings nicht mehr im Rampenlicht, sondern vor dem heimischen Bildschirm. Künftig möchte sie die Geschehnisse ganz entspannt aus der Perspektive einer Zuschauerin verfolgen und von der Seitenlinie aus mitfiebern.

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Instagram / mayajama Maya Jama, Januar 2026

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Instagram / mayajama Maya Jama, September 2026

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