Diese Serien-Sensation sorgt für einen Rekord auf Disney+

Auf Disney+ gibt es einen neuen Rekordhalter: Die südkoreanische Serie "Die neuvermählte Kaiserin" hat direkt nach ihrem Start einen Bestwert für den Streamingdienst aufgestellt. Wie das US-Branchenportal Deadline berichtet, verzeichnete die Produktion in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung den weltweit meistgesehenen Start eines lokalen Originals auf der Plattform. Dabei mussten sich die Zuschauer sogar einen Tag weniger gedulden als geplant. Eigentlich sollte die Serie am 4. November Premiere feiern. Kurzfristig zog Disney+ den Start dann aber um einen Tag auf den 3. November vor. Das Publikum der Kaiserin beschränkt sich dabei keineswegs auf Südkorea. In mehr als 50 Märkten landete die Serienadaption auf den vorderen Plätzen. Darunter sind auch Deutschland, die USA, Großbritannien und Australien. Die Kaiserin regiert also längst nicht mehr nur in ihrem eigenen Reich, sondern hat gleich einen großen Teil der Streamingwelt erobert.

Deadline berichtet auch über den Erfolg weit über die Landesgrenzen hinaus. "Die Serie belegt derzeit in über 50 Märkten [...] weltweit den ersten Platz unter den koreanischen Serienpremieren", heißt es dort. Mit diesen Zahlen macht "Die neuvermählte Kaiserin" auf Disney+ sogar einer großen Marvel-Produktion Konkurrenz: Die Serie "VisionQuest" war bereits im Oktober auf der Plattform gestartet. Nun muss sich der Superheldenstoff also mit Kronen, Thronsälen und Hofintrigen messen. Ganz aus dem Nichts kommt der Hype um das Kaiserpaar allerdings nicht. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Webtoon, der schon vor der Adaption auf mehr als drei Milliarden Aufrufe kam. Wer nach dem Auftakt direkt ins Bingewatching-Fieber verfallen ist, hat erst einmal einiges vor sich: Die erste Staffel ist zunächst auf zehn Episoden angelegt.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Herrscherpaar: Shin Min-a schlüpft in die Rolle der Kaiserin Navier, Ju Ji-hoon spielt ihren Ehemann, Kaiser Sovieshu. Nach außen hin regieren die beiden gemeinsam ein Reich. Hinter den Palastmauern gerät ihre Ehe jedoch zunehmend ins Wanken. Gleichzeitig wachsen auch im Kaiserreich selbst die Spannungen, sodass das Paar an mehreren Fronten unter Druck gerät. Als wäre das nicht schon genug Drama für eine Krone, sorgt Sovieshu auch noch privat für reichlich Zündstoff. Der Kaiser verliebt sich in eine Sklavin, und genau diese Liebe stellt seine Ehe mit Navier auf eine harte Probe. Politische Machtkämpfe und ein brodelndes Liebeschaos treffen in der Serie also direkt aufeinander. Wie es mit dem Kaiserpaar weitergeht, erfahren die Zuschauer in den kommenden Folgen auf Disney+.

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Disney+ Shin Min-a als Kaiserin Navier in "Die neuvermählte Kaiserin"

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Disney+ Ju Ji-hoon als Kaiser Sovieshu in "Die neuvermählte Kaiserin"

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