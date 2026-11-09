Erstes TI-VIP-Lagerfeuer: Michael weint wegen seiner Gloria

Michael (35) kann seine Tränen nicht zurückhalten! In der fünften Folge von Temptation Island VIP steht für die Männer und Chika Ojiudo-Ambrose das erste gemeinsame Lagerfeuer an. Für den Realitystar wird der Abend besonders emotional. Als Moderatorin Janin Ullmann (44) ihn auf seine Gefühle für seine Partnerin Gloria Schwesinger (34) anspricht, brechen bei Michael alle Dämme. Eigentlich war er in das Format gestartet, um herauszufinden, ob Gloria wirklich seine große Liebe sei. Doch schon jetzt, während die beiden getrennt sind, plagen ihn Eifersucht und eine riesige Sehnsucht nach seiner Freundin. Unter Tränen beschreibt er, wie sehr ihm die Pferdeliebhaberin fehlt und was er bei einem Wiedersehen am liebsten tun würde: "Ich vermisse sie sehr. Ich würde sie drücken, ich würde sie küssen, ich würde ihr sagen, dass ich sie liebe und ihr sagen, dass ich ihr in Zukunft mehr Liebe geben möchte."

Von seinen eigenen Gefühlen scheint Michael selbst überrascht zu sein. "Ja, das ist das Verrückte: Ich bin jetzt schon eifersüchtig und vermisse sie so sehr", gibt er stockend zu. Danach werden ihm am Lagerfeuer Aufnahmen von Gloria gezeigt. Spätestens jetzt macht er kein Geheimnis mehr aus seinen Gefühlen: "Ja, ich bin eifersüchtig, weil ich nicht bei ihr sein kann und andere es können." Besonders zu schaffen macht ihm die Vorstellung, dass andere Männer Zeit mit seiner Partnerin verbringen und ihr näherkommen können, während er selbst von ihr getrennt ist. Für zusätzliches Unverständnis sorgt bei dem Realitystar jedoch ein anderer Punkt: Er kann nicht nachvollziehen, weshalb Gloria das Gefühl habe, von ihm zu selten Komplimente zu bekommen.

Dass Michael seine Gefühle inzwischen häufig für sich behält, führt er auf schmerzhafte Erfahrungen in früheren Beziehungen zurück. Damals sei er deutlich offener mit seinen Emotionen umgegangen, erzählt er. In seinen bisherigen Partnerschaften habe er stets als Erster die drei bedeutenden Worte "Ich liebe dich" ausgesprochen. Trotzdem hätten seine Ex-Partnerinnen ihn verlassen. Danach habe er eine Schutzmauer um sich herum aufgebaut, um sich nicht noch einmal so verletzlich zu zeigen. Nun liege es an Gloria, diese emotionale Barriere zu durchbrechen. Am Lagerfeuer wird ihm aber auch klar, dass er selbst etwas ändern möchte. In Zukunft will er seiner Freundin mehr Liebe zeigen. Genau das möchte er Gloria bei einem Wiedersehen auch sagen.

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RTL / Jonas Mohr Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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Instagram / gloriaschwesinger Micha und Gloria Schwesinger, Juni 2025

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