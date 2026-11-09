Russell Brand droht eine "erhebliche Haftstrafe"

Russell Brand (51) ist wegen Vergewaltigung und drei sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden. Wie mehrere Medien berichten, fällten die Geschworenen am 5. November 2026 nach mehr als achtstündigen Beratungen ihr Urteil vor einem Londoner Gericht. In drei weiteren Anklagepunkten wurde der Schauspieler und Komiker dagegen freigesprochen. Dabei handelte es sich um zwei Vorwürfe der Vergewaltigung und einen Vorwurf der unsittlichen Körperverletzung. Während der Entscheidung zeigte Russell kaum eine sichtbare Reaktion: Er schloss lediglich die Augen. Nach Hause durfte Russell nach dem Schuldspruch nicht zurückkehren. Der Richter lehnte eine Freilassung gegen Kaution ab. Bis das Strafmaß feststeht, muss der Brite deshalb in Untersuchungshaft bleiben. Seine Ehefrau Laura begleitete ihn in den Gerichtssaal.

Die Schuldsprüche beziehen sich laut übereinstimmenden Medienberichten auf vier Frauen. Demnach vergewaltigte Russell 2009 eine Besucherin, die er bei einer seiner Shows in London kennengelernt hatte. Bereits 2004 hatte er eine Mitarbeiterin von MTV begrapscht. Fünf Jahre später küsste und begrapschte er eine weitere Frau an ihrem Arbeitsplatz und verübte im selben Jahr noch einen weiteren sexuellen Übergriff. Richter Joel Bennathan stellte im Gericht eine "erhebliche Haftstrafe" in Aussicht. Laut den britischen Richtlinien kann eine Vergewaltigung sogar mit lebenslanger Haft bestraft werden. Üblich ist nach Angaben von The New York Times ein Rahmen von vier bis 19 Jahren.

Russells Aufstieg ins Rampenlicht begann um die Jahrtausendwende als Stand-up-Comedian. Danach moderierte er für MTV und führte durch die Big Brother-Begleitsendung "Big Brother's Big Mouth". Mit der Komödie "Nie wieder Sex mit der Ex" gelang ihm 2008 der Durchbruch in Hollywood. Seine Laufbahn wurde jedoch immer wieder von Skandalen begleitet. Ebenfalls 2008 lösten obszöne Anrufbeantworternachrichten an Schauspieler Andrew Sachs heftige Empörung aus, woraufhin Russell seinen Posten bei BBC Radio 2 aufgab. 2023 stellte YouTube die Werbeeinnahmen für seinen Kanal mit mehr als sechs Millionen Followern ein. Auch privat verliefen viele Jahre turbulent. Offen sprach der Brite über seine frühere Sucht nach Drogen wie Heroin, Crack und Kokain. Von 2010 bis 2012 war er mit Katy Perry (42) verheiratet. Seine heutige Frau Laura hatte er schon 2006 beim Edinburgh Festival getroffen. 2015 fanden die beiden wieder zueinander, 2017 folgte die Hochzeit. Gemeinsam haben sie drei Kinder.

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Getty Images Russell Brand kommt am 5. November 2026 zum Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand kommt mit seiner Ehefrau Laura zur Fortsetzung seines Prozesses am Southwark Crown Court in London

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