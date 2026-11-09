Russell Brand beruhigt seine Frau vor der Urteilsverkündung

Kurz vor der Verkündung seines Strafmaßes suchte Russell Brand (51) im Londoner Southwark Crown Court den Blick seiner Ehefrau Laura Gallacher (39). Der Schauspieler und Comedian war zuvor schuldig gesprochen worden, eine Frau vergewaltigt und drei weitere Frauen sexuell angegriffen zu haben. Laura saß mit weiteren Angehörigen auf der Besuchertribüne. Wie der Mirror berichtet, sagte sie zu ihrem Mann: "Ich liebe dich." Russell versuchte, sie zu beruhigen: "Es wird alles gut. Ich weiß nicht wie, aber es wird." Als er sich später erneut zu ihr umdrehte, antwortete Laura dem Bericht zufolge nur noch: "Oh Gott".

Vor der Verkündung des Strafmaßes verlas das Gericht die Aussagen der betroffenen Frauen zu den Folgen der Taten. Russell blickte dabei starr nach vorn und hielt einen Rosenkranz fest in der Hand. Eine der Frauen schilderte, dass seine Bekanntheit, sein Reichtum und sein Einfluss ein Machtgefälle geschaffen hätten. Deshalb habe sie befürchtet, dass ihr bei einer Anzeige niemand glauben würde. Auch die Ermittlungen und der Prozess hätten sie stark belastet. Dass sie persönliche Unterlagen und ihr Handy abgeben musste, habe sie als Eingriff in ihre Privatsphäre empfunden. Jede neue Meldung über den Fall habe alte Wunden wieder aufgerissen. Zu Beginn der Verkündung nannte Russell dem Gericht seine Personalien. Während der Richter den weiteren Ablauf erläuterte, nickten Laura und er einander zu.

Laut Mirror sahen sich die Eheleute bei dem Termin zum ersten Mal seit dem vorangegangenen Donnerstag. Direkt nach dem Schuldspruch war Russell ins Gefängnis Wandsworth gebracht worden. Neben Laura saßen auch sein Vater Ron Brand und weitere Unterstützer auf der Besuchertribüne. Eine Person aus der Gruppe hatte eine Bibel mit mehreren markierten Stellen dabei. Laura steht ihrem Mann auch nach dem Schuldspruch zur Seite. Die beiden sind verheiratet und haben eine gemeinsame Familie. Vor seiner Beziehung mit Laura war Russell für kurze Zeit mit der Sängerin Katy Perry (42) verheiratet.

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Getty Images Russell Brand kommt mit seiner Ehefrau Laura zur Fortsetzung seines Prozesses am Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand und seine Ehefrau Laura kommen am Southwark Crown Court in London an

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