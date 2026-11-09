Nach Krebsbehandlung zeigt sich Thomas Gottschalk wieder

Thomas Gottschalk (76) ist zurück auf dem roten Teppich! Nach seiner schweren Krebserkrankung hat sich der Moderator nun zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Samstagabend besuchte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina Gottschalk die Benefiz-Ballettgala "Intermezzo XII" in Hamburg, berichtet RTL. An der Seite seiner Liebsten machte der frühere Showmaster einen rundum gut gelaunten Eindruck: Er lächelte viel, plauderte mit anderen Gästen und schien den festlichen Abend in vollen Zügen zu genießen. Obwohl sich Thomas aus dem Showgeschäft zurückgezogen hat, unterstützte er mit seinem Besuch einen guten Zweck, denn die Gala fördert junge Balletttalente. Die Bühne gehörte an diesem Abend also ausnahmsweise mal nicht ihm, sondern dem tänzerischen Nachwuchs. Für den Entertainer war es trotzdem ein besonderer Auftritt, denn nach den vergangenen Monaten ist jeder öffentliche Termin für ihn alles andere als selbstverständlich.

Während sich das Ehepaar ganz ungezwungen unter die Gäste mischte, hielt sich Thomas vor den Kameras bewusst zurück. Interviews wollte der einstige Wetten, dass..?-Moderator an diesem Abend keine geben. Gegenüber dem anwesenden Team von RTL machte er stattdessen mit einer knappen Ansage deutlich, dass er nicht über sich sprechen möchte: "Keine O-Töne." Mehr war dem sonst so redseligen Entertainer nicht zu entlocken. Statt Statements in die Mikrofone zu sprechen, konzentrierte er sich lieber auf die Gespräche mit den anderen Gästen und auf die Darbietungen der jungen Tänzerinnen und Tänzer. Für Gesprächsstoff sorgte dafür Karina, wenn auch ganz ohne Worte. Die Ehefrau des Entertainers zeigte sich bei dem gemeinsamen Auftritt mit einer neuen Frisur. Ihre Haare trägt sie inzwischen deutlich kürzer als bisher. Mit dem frischen Look fiel sie an diesem Abend sofort auf und stand ihrem Mann in Sachen Glamour in nichts nach. So hatten die Fotografen am Ende auch ohne ein einziges Interview reichlich Motive.

Hinter Thomas liegt eine schwere Zeit. Im Sommer 2025 hatten die Ärzte bei ihm Krebs festgestellt. Daraufhin musste er sich zwei Operationen unterziehen und insgesamt 33 Bestrahlungen über sich ergehen lassen. Erst wenige Wochen vor der Gala folgte dann die erlösende Nachricht: Bei einer ärztlichen Untersuchung wurden keine Anzeichen für Krebs mehr entdeckt. Karina schilderte danach im Gespräch mit der Münchner Abendzeitung, wie erleichtert das Paar war. "Wir haben großes Glück gehabt", erklärte sie. Die Erkrankung habe den gemeinsamen Blick auf das Leben verändert. "Wir leben jeden Tag in der Intensität, als wäre es der letzte", erzählte Karina der Zeitung weiter. Ein glamouröser Abend bei einer Ballettgala in Hamburg passt da offenbar bestens ins Programm des Paares – auch wenn Thomas dabei ausnahmsweise lieber andere reden lässt.

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Imago Karina und Thomas Gottschalk bei der Benefiz-Ballettgala Intermezzo XIII in der Hamburger Handelskammer

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Imago Thomas Gottschalk und Karina Gottschalk mit Balletttänzerinnen und -tänzern bei der Benefizgala Intermezzo XIII in Hamburg

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