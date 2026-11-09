Bei Anna-Maria Ferchichi jagt derzeit eine Feier die nächste

Bei Anna-Maria Ferchichi (44) beginnt ein echter Organisationsmarathon: Innerhalb weniger Tage stehen in ihrer Großfamilie gleich sechs Geburtstage an. Heute berichtet die achtfache Mutter in ihrer Instagram-Story von der vollgepackten Zeit. Den Anfang machen am 11. November die drei Kleinen, die ihren fünften Geburtstag feiern. Nur zwei Tage später ist Anna-Maria selbst an der Reihe und feiert ihren 45. Geburtstag. Danach ist die Feierwoche aber noch nicht vorbei, denn nur wenige Tage später steht der 13. Geburtstag der Zwillinge Djibi und Laila an. Dass die geballten Termine einiges an Vorbereitung verlangen, macht sie unmissverständlich klar: "Das ist immer unsere sportlichste Woche", erklärt sie auf Instagram.

Wie ungewöhnlich dicht die Ehrentage in ihrer Familie beieinanderliegen, fasst Anna-Maria Ferchichi in ihrer Instagram-Story noch einmal zusammen: "Das heißt, wir haben innerhalb einer Woche 6 Geburtstage." Doch nicht nur die Feierlichkeiten gehen ihr an diesem Morgen durch den Kopf. Auch eine mögliche Typveränderung steht im Raum: Ehemann Bushido (48) und Tochter Leonora würden sich wünschen, dass die Blondine ihre Haare wieder etwas dunkler und natürlicher trägt. Leonora habe ihr diesbezüglich sogar ganz direkt gesagt: "Oh, Mann, ich vermisse Mamas dunklen Haare." Ob Anna-Maria sich tatsächlich für einen neuen Look entscheidet, verriet sie in ihrer Story aber noch nicht.

Nach dem Geburtstagsmarathon bleibt den Ferchichis kaum Zeit zum Durchatmen, denn auch Weihnachten wirft bereits seine Schatten voraus. Anna-Maria steckt schon mitten in den Überlegungen für das große Fest und steht dafür nach eigener Aussage mit Firmen in Kontakt. Mehr als 30 Menschen sollen zu der gemeinsamen Feier zusammenkommen. Selbst für die gesamte Runde am Herd zu stehen, scheint die Mutter nicht vorzuhaben – stattdessen will sie sich offenbar professionelle Hilfe für die Umsetzung holen. Trotz des enormen Aufwands kann Anna-Maria es kaum erwarten: "Freue ich mich total drauf", schwärmte sie in ihrer Story. Bis dahin heißt es für die Großfamilie aber erst einmal: sechsmal "Happy Birthday" singen.

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Imago Anna-Maria Ferchichi beim 30 Jahre RTL Exclusiv-Jubiläumsevent in Hamburg

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, August 2026

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