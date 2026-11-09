Für diese süße Tradition steht Kate bis nachts in der Küche

Wenn Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) oder Prinz Louis (8) Geburtstag feiern, legt Prinzessin Kate (44) offenbar selbst Hand an. Die Royal möchte nicht darauf verzichten, die Geburtstagstorten für ihren Nachwuchs persönlich zu backen. In der 2019 bei BBC One ausgestrahlten Weihnachtssendung "A Berry Royal Christmas" sprach sie mit Starköchin Mary Berry (91) über diese süße Familientradition. Dabei verriet die Ehefrau von Prinz William (44), dass ihre Vorbereitungen mitunter bis tief in die Nacht dauern. "Ich liebe es, den Kuchen zu backen. Es ist zu einer kleinen Tradition geworden, dass ich bis Mitternacht mit lächerlich großen Mengen Kuchenteig und Glasur wach bleibe, und ich mache viel zu viel. Aber ich liebe es", schwärmte die dreifache Mutter. Statt die Torten anfertigen zu lassen, steht die Prinzessin an den Ehrentagen ihrer Kinder also selbst am heimischen Backofen.

Auch die kulinarischen Vorlieben der Kinder kamen in der Show zur Sprache. Kate berichtete Mary, dass die Familie eigenes Gemüse anbaue, darunter Karotten, Bohnen und Rote Bete. Vor allem ihr jüngster Sohn sei von einer dieser Sorten begeistert. "Rote Bete ist ein riesiger Favorit – Louis liebt Rote Bete über alles", erklärte die Royal in der Show. Das brachte Mary auf eine außergewöhnliche Backidee: Für die Sendung entwickelte die Köchin einen Schokoladenkuchen mit Roter Bete. "Ich möchte ein Rezept mit dem jungen Prinzen im Hinterkopf kreieren", erklärte sie.

Louis ist allerdings nicht der einzige Miniroyal mit einem persönlichen Gemüsefavoriten. Kate erzählte lachend, dass Charlotte ausgerechnet Charlotte-Kartoffeln besonders gerne möge. Über George teilten seine Eltern ebenfalls einige Details aus dem Familienalltag: Der älteste Sohn habe ein kleines "Museum" zu Hause, wo er seine gesammelten Schätze aufbewahre. Zu seiner Sammlung gehört sogar eine Krebsschere.

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Imago Prinzessin Kate beim Besuch des EACH-Cafés in Hoveton

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Getty Images Bei Wimbledon: Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte auf dem Weg zum Center Court

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