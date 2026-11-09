Nach Freilassung: Thomas Markle darf nicht ins Heim zurück

Für Thomas Markle geht es nach seiner Freilassung nicht zurück in sein bisheriges Zuhause. Der Vater von Herzogin Meghan (45) darf nicht mehr in die Seniorenresidenz Maravida Senior Living in Lakeland im US-Bundesstaat Florida einziehen, in der er zuletzt gewohnt hatte. Eine Quelle berichtete TMZ, dass die Einrichtung ihm die Rückkehr verweigert habe. Eine neue Bleibe hat Thomas trotzdem gefunden. Er kam in die Obhut seiner Tochter Samantha Markle (61), die ebenfalls in Lakeland lebt. Bei ihr ist er vorerst untergekommen. Dort steht der Vater der Herzogin laut dem US-Portal unter Aufsicht. Wie lange diese vorläufige Wohnsituation bestehen bleibt und ob Thomas später eine andere Unterkunft beziehen wird, ist derzeit nicht bekannt. Auch dazu, ob die Seniorenresidenz ihre Entscheidung noch einmal überprüfen könnte, lagen zunächst keine weiteren Angaben vor.

Hintergrund ist die kürzliche Festnahme von Thomas durch das FBI. Die Bundesbehörden legen ihm in einem Anklagepunkt zur Last, kinderpornografisches Material besessen zu haben. Noch am selben Nachmittag musste er vor einem Bundesgericht in Tampa erscheinen. Danach kam er gegen eine Kaution wieder frei. Thomas weist die Anschuldigung entschieden zurück. Wird er trotzdem schuldig gesprochen, droht ihm eine hohe Haftstrafe in einem Bundesgefängnis. TMZ bat den Anwalt von Meghans Vater um eine Stellungnahme zu dem Fall. Eine Antwort kam zunächst aber nicht. Damit bleibt vorerst offen, wie sich die Verteidigung des Vaters von Meghan zu den Vorwürfen positionieren wird. Welche Auflagen mit seiner Freilassung verbunden sind, wurde bislang ebenso nicht vollständig öffentlich erläutert.

Schon kurz nach der Festnahme deutete einiges darauf hin, dass Thomas' Zeit in der Seniorenresidenz zu Ende geht. Bereits am Wochenende danach wurden persönliche Sachen aus seiner Unterkunft bei Maravida Senior Living abgeholt. TMZ liegen Fotos vor, auf denen Samanthas Freund Mark Phillips zu sehen ist. Er trug unter anderem Krücken, einen Rollator und einen Fernsehkarton zu einem Fahrzeug. Außerdem schafften weitere Helfer Müllsäcke aus der Einrichtung. Der Abtransport fand schon einen Tag nach der Festnahme statt. Er deutete darauf hin, dass Thomas' bisherige Unterkunft geräumt wurde. Ob und wann Thomas in eine andere Seniorenresidenz ziehen könnte, ist bisher nicht bekannt. Thomas bleibt daher vorerst im Haus seiner Tochter in Lakeland.

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ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

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Kevin Manning/MEGA Samantha Markle im Dezember 2018

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