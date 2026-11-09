Glenn Close muss Hollywood-Bosse noch immer anflehen

Glenn Close (79) kann auf fast fünf Jahrzehnte im Filmgeschäft und acht Oscar-Nominierungen zurückblicken. Ein Selbstläufer ist ihr Job deshalb aber noch lange nicht. Kurz vor ihrem 80. Geburtstag im März 2027 sprach sie mit Harper's Bazaar UK darüber, dass ihr großer Erfolg den Kampf um neue Möglichkeiten offenbar nicht erspart. Sie müsse Studiobosse noch immer von sich und ihren Ideen überzeugen. Der Drang, sich zu beweisen, sei auch nach ihrer langen und preisgekrönten Karriere nicht verschwunden. "Ich bin seit 1974 in diesem Geschäft. Ich denke immer noch: 'Gebt mir eine Chance! Gebt mir einfach eine Chance!'", betonte Glenn gegenüber dem Magazin. Das Gespräch erscheint in der Dezember-/Januar-Ausgabe, die ab dem 6. November erhältlich ist. Beim dazugehörigen Fotoshooting posierte Glenn unter anderem in einem Strickminikleid und weißen Stiefeln, die an den Look aus "Barbarella" erinnern.

Wie anstrengend es für Glenn sein kann, ein Herzensprojekt durchzusetzen, erlebte sie bei dem 2011 veröffentlichten Drama "Albert Nobbs". Darin verkörpert sie einen Butler, der im Dublin des 19. Jahrhunderts als Mann lebt. Um die Finanzierung des Films habe sie immer wieder kämpfen müssen. Als ein Verantwortlicher ihre Begeisterung nicht teilte, ließ sie sich davon nicht bremsen. "Sie müssen meine Leidenschaft nicht teilen, ich habe genug Leidenschaft für diesen ganzen Raum, ich kümmere mich um Ihre Leidenschaft", erinnerte sie sich gegenüber Harper's Bazaar UK. Auch ihr Aussehen habe ihre Rollen geprägt. Wegen ihrer "großen, knolligen Nase" sei sie nie als klassische Schönheit besetzt worden. Für solche Parts seien in Hollywood eher eine kleine Nase, große Augen und ein schöner Mund gefragt. Über die Veränderungen beim Älterwerden scherzte sie im Interview: "Meine Nase wird größer, mein Kinn wird größer, also denke ich, dass sie sich sehr bald treffen werden." Für ihre Oscar-Nominierung für "Die Frau des Nobelpreisträgers" aus dem Jahr 2017 sei ihrer Meinung nach auch die richtige Ausleuchtung entscheidend gewesen.

Fernab einer Rolle fühlt sich Glenn stilistisch oft unsicher. Gegenüber Harper's Bazaar UK bezeichnete sie sich sogar als "unfertige Figur". Kostüme seien für sie deshalb weit mehr als bloße Kleidung: "Ich bin immer dankbar für ein Kostüm. Denn in einem Kostüm weiß ich, wer ich bin. Ich weiß nicht immer, wer ich bin, wenn ich kein Kostüm trage. Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch eine unfertige Figur bin." Viel Zeit in ihr eigenes Styling zu stecken, ist nicht ihr Ding. Nageltermine empfinde sie als Qual, ihre Haare habe sie nie zu frisieren gelernt und auch zahlreiche Modeschauen zu besuchen, reize sie nicht. Zu ihren bekanntesten Rollen gehört bis heute Alex Forrest im Erotikthriller "Eine verhängnisvolle Affäre" von 1987. Gegen das gewaltsame Ende der Rolle wehrte sich Glenn damals, bis ihr mitgeteilt wurde, der Film werde sonst nicht veröffentlicht. Aktuell steht die Schauspielerin für die zweite Staffel der Anwaltsserie "All's Fair" an der Seite von Kim Kardashian (46) vor der Kamera.

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Imago Glenn Close bei der Premiere der zweiten Staffel von "All's Fair" in den Highline Stages in New York

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Getty Images Glenn Close beim britischen Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in London

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