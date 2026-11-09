Heidi Klum und Tom Kaulitz knutschen innig in Nürnberg

Heidi Klum (53) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (37) genießen in Nürnberg offenbar nicht nur das berufliche Programm. In einem neuen Instagram-Video zeigen sich das Model und der Musiker von Tokio Hotel auf einem Balkon und küssen sich dort innig. Im Hintergrund bilden die malerischen Kanäle der fränkischen Stadt eine romantische Kulisse. Ganz ungestört bleiben die Turteltauben bei ihrem Knutschmoment allerdings nicht: Mitten zwischen den beiden hat es sich ausgerechnet Hund Fritz gemütlich gemacht. Der Vierbeiner schaut dabei gelassen in die Kamera und sorgt für einen niedlichen Überraschungsmoment. Der Trip nach Deutschland dient aber nicht nur der Zweisamkeit des Ehepaares. Schließlich hält sich der Gitarrist nicht nur für entspannte Stunden mit seiner Frau in Nürnberg auf. Auch Toms Musik spielt dabei eine wichtige Rolle, denn mit Tokio Hotel steht er in Nürnberg auf der Bühne.

Heidi lässt es sich nicht nehmen, ihren Liebsten zu seinem Auftritt zu begleiten. In einer weiteren Aufnahme trägt der Musiker Fritz liebevoll auf dem Arm. Beim Konzert steht Tom anschließend gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (37) und den anderen Mitgliedern von Tokio Hotel vor dem Publikum. Bei den Fans kommt der romantische Clip bestens an. "Ihr zwei seid so ein Traumpaar", schwärmt ein Nutzer in den Kommentaren. Andere schreiben: "Trautes Heim, Glück allein" und "So süß, ihr zwei." Nach ihrem Aufenthalt in Franken geht es für das Paar im Privatjet weiter. Dort werden ihnen mit Sauerkraut und Würstchen traditionelle deutsche Speisen serviert. Auch an Bord bleibt es innig: Auf weiteren Aufnahmen halten Heidi und Tom im Flugzeug Händchen. Auch Fritz kommt dabei nicht zu kurz, denn die beiden kuscheln abwechselnd mit dem Hund.

Heidi und Tom sind seit 2019 verheiratet. Bei Heidis jüngster Halloweenparty konnte Tom wegen seiner Tour zwar nicht dabei sein, in ihrem Kostüm fand er dennoch einen Platz. An ihrem Kostüm, einer blutigen, abgetrennten Hand, prangten Nachbildungen ihres Verlobungs- und Eherings. Abseits solcher romantischen Details spricht Heidi mittlerweile auch offen über sehr persönliche Veränderungen. Mit 53 Jahren befindet sie sich in den Wechseljahren und hat unter anderem mit Hitzewallungen und unruhigen Nächten zu kämpfen. Anfangs brachte die Moderatorin diese Beschwerden jedoch nicht mit der hormonellen Umstellung in Verbindung. Wegen ihrer zahlreichen Reisen ging sie zunächst davon aus, dass der Jetlag hinter den schlaflosen Nächten und weiteren Veränderungen stecken könnte.

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, 2024

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Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

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