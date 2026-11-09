Sorge um Bruce Willis nach Berichten über geistigen Abbau

Neue Berichte über den Gesundheitszustand von Bruce Willis (71) machen die Runde. Drei Jahre nach der Diagnose einer frontotemporalen Demenz soll sich der Schauspieler geistig stark zurückgezogen haben und zunehmend in seiner eigenen Welt leben. Das berichtet ein Insider gegenüber Daily Mail. Demnach habe Bruce mental deutlich abgebaut, obwohl man ihm das äußerlich kaum ansehe. "Manchmal sieht er aus wie ein Baby, das neugierig auf einen Gegenstand schaut und ihn einfach auf sich wirken lässt. Aber wenn man ihn ansieht, wirkt er wie ein gesunder Mann mittleren Alters", schildert der Tippgeber. Das volle Ausmaß seiner Erkrankung erfasse der Filmstar wohl nicht: "Er weiß, dass sein Leben anders ist, aber er glaubt nicht, dass es so anders ist. Er spricht nicht darüber und beschwert sich auch kaum. Er spürt, dass etwas nicht stimmt, aber er versteht es nicht vollständig." Seine früher energiegeladene und gesprächige Art habe sich stark verändert. Zugleich wirke Bruce mittlerweile gelassener. Eine Stellungnahme seines Sprechers lag zunächst nicht vor.

Wie sehr die Erkrankung die Familie belastet, hatte Bruce' Ehefrau Emma Heming (50) bereits im September im Interview mit Hello! enthüllt. Bei der Betreuung ihres Mannes lebe sie in einem "ständigen Zustand der Trauer", erklärte sie. "Es ist ganz natürlich – wir alle wollen, dass unsere Liebsten gesund und voller Leben sind und die Person bleiben, die sie immer waren. Aber FTD ist eine verheerende Krankheit, die einem ganz langsam Dinge raubt", sagte Emma. Trotz seines zunehmenden Rückzugs gibt es jedoch auch etwas Tröstliches: Bruce erkennt seine Frau nach wie vor. Immer wieder werde sie gefragt, ob er noch wisse, wer sie ist. "Meine Antwort ist immer ein entschiedenes Ja. Bruce hat kein Alzheimer. Er hat frontotemporale Demenz, die einen völlig anderen Teil des Gehirns betrifft", stellte sie gegenüber dem Magazin klar. Die häufigen Nachfragen zu seinem Erinnerungsvermögen zeigen ihrer Einschätzung nach, wie wenig viele Menschen noch immer über die Unterschiede zwischen den verschiedenen Demenzformen wissen.

Auch beim Sprechen hatte es dem Bericht zufolge neue Schwierigkeiten gegeben. Wie der Insider gegenüber Daily Mail berichtet hatte, war Bruce' Stottern aus Kindertagen zurückgekehrt. Anders als früher habe er es jedoch nicht mehr kontrollieren können. Schon in der Schule hatte Bruce unter den Sprachproblemen gelitten und den Spitznamen "Buck-Buck" bekommen. Die Theatergruppe hatte ihm damals geholfen, sein Stottern zu überwinden. Schwierige Wörter hatte er kurzerhand durch andere ersetzt. Diesen Kniff habe er laut der Quelle später auch bei Filmrollen genutzt. Inzwischen sei ihm das offenbar nicht mehr möglich gewesen. "Er macht lange Pausen, als wäre er in Gedanken versunken. Aber in Wirklichkeit versucht er, die Worte zu finden. Er versucht herauszufinden, wie er sich ausdrücken kann", hatte der Tippgeber geschildert. Abseits dieser Schwierigkeiten hatte Bruce offenbar weiterhin Freude an kleinen Dingen gefunden. Der Quelle zufolge hatte er Ausflüge, Autofahrten und Eis genossen. Besonders gern hatte er Musik von Neil Diamond (85) gehört. Bruce hatte inzwischen in einem nahe gelegenen Bungalow gewohnt, betreut von einem Pflegeteam rund um die Uhr.

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Imago Bruce Willis bei der Gala des American Institute for Stuttering in New York im Jahr 2016

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Imago Bruce Willis und Emma Heming Willis bei der Premiere von "Motherless Brooklyn" beim 57. New York Film Festival

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