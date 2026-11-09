"Betäubt": Bill Kaulitz packt über Marc-Eggers-Trennung aus

Bill Kaulitz (37) hat die Trennung von Marc Eggers (40) im Jahr 2024 offenbar schwer zugesetzt. Im Tokio Hotel-Bandpodcast "Zugabe im Tokio Hotel" spricht der Sänger nun offen darüber, wie er damals mit seinem Liebeskummer umging. Vor dem Überraschungsauftritt seiner Band beim Parookaville 2024 feierte Bill demnach bis weit in den Nachmittag hinein. So habe er versucht, seinen Schmerz zu verdrängen. "Ich war gerade frisch getrennt und hab noch so gelitten, da habe ich mich mit anderen Männern betäubt und Alkohol", gibt der Musiker in der Folge zu. Halt fand er in dieser Zeit bei seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37). Der Gitarrist stand Bill in der schwierigen Situation zur Seite und sorgte am Ende dafür, dass der Sänger vor dem großen Auftritt doch noch rechtzeitig zur Ruhe kam.

Rückblickend beschreibt Bill die Nacht vor dem Festivalauftritt als besonders wild. Tom habe sogar noch einen Mann aus dem Hotelzimmer seines Bruders geschickt. Doch damit nicht genug: Der Bruder soll ihm auch die Alkoholflaschen weggenommen und die übrigen Gäste vor die Tür gesetzt haben. Anschließend schickte er den Sänger ins Bett. Viel Zeit zur Erholung blieb dem Frontmann danach allerdings nicht. Nach gerade einmal vier Stunden Schlaf stand Bill mit seiner Band vor dem Festivalpublikum. Dass die kurze Nacht nicht spurlos an ihm vorbeigegangen war, machte Bill im Podcast deutlich. "Ich sage mal so, da ging es mir nicht so prächtig", gesteht er in "Zugabe im Tokio Hotel". Anlass für die Erinnerung war ein Gespräch der Band über Auftritte, die die Musiker trotz Krankheit, Kater oder belastender privater Sorgen absolvieren mussten.

Die Beziehung von Bill und Marc war 2024 unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit zu Ende gegangen. Das Beziehungs-Aus verlief offenbar nicht harmonisch und beschäftigte den Tokio Hotel-Sänger, wie seine jetzigen Aussagen zeigen, noch stark. Im Juli 2026 liefen sich die beiden Ex-Partner dann wieder über den Weg: Sowohl Bill als auch Marc waren bei der Hochzeit von Knossi (40) und Lia zu Gast. Trotz der belastenden Vorgeschichte kam es während der Feier zu keinen öffentlich wahrnehmbaren Spannungen. Auch unangenehme Szenen zwischen dem Sänger und dem Social-Media-Star blieben aus. Stattdessen verhielten sich die beiden bei ihrem Wiedersehen unauffällig und professionell. Die beiden standen bei dem Fest nicht im Mittelpunkt, im Vordergrund stand das Brautpaar. Während Bill nun im Bandpodcast ausführlich schildert, wie sehr er nach der Trennung litt und wie chaotisch die Zeit vor dem Parookaville-Auftritt für ihn war, hielten sich beide bei diesem späteren Aufeinandertreffen zurück.

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Collage: ActionPress, MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency Collage: Marc Eggers und Bill Kaulitz

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Imago Bill Kaulitz beim Radio Regenbogen Award 2026 in der Europa Park Arena in Rust

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