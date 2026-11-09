Russell Brands Kinder wissen noch nichts von Verurteilung

Für Russell Brand (51) ist der Gerichtssaal in London zur Endstation geworden: Der Comedian wurde am Southwark Crown Court wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen schuldig gesprochen und muss für zehn Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. An seiner Seite blieb auch nach dem Urteil seine Ehefrau Laura Gallacher (39). Als Russell abgeführt wurde, kämpfte sie sichtlich um Haltung. Sein Verteidiger beschrieb, was der Prozess mit der Familie macht: "Ich fürchte, Worte reichen völlig unzureichend aus, um Eurer Lordschaft wirklich die völlige Verwüstung zu vermitteln, die sie erlebt", sagte er laut dem Mirror. Noch schwerer wiegt für Laura nun eine Aufgabe, die kein Urteil regelt. Sie muss den gemeinsamen Kindern begreiflich machen, weshalb ihr Vater über viele Jahre nicht nach Hause kommt.

Die drei Kinder des Paares sind zehn, acht und drei Jahre alt, und sie ahnen bislang noch nichts von alldem. Vor allem der Ältesten wollen Laura und Russell die Lage irgendwie verständlich machen, einen Weg dafür haben sie offenbar noch nicht gefunden. Das legte Anwalt Ian Winter dem Gericht in London dar, noch bevor das Strafmaß feststand. "Derzeit ringen sie damit, wie sie einem Kind, das gerade zehn Jahre alt geworden ist, genau erklären sollen, was hier passiert ist", sagte er laut Mirror. Winter ergänzte, Worte allein reichten kaum aus, um die Lage zu beschreiben, in der sich Laura befinde. Klar ist: Die Familie muss sich auf eine lange, schmerzhafte Trennung einstellen. Sollte Russell die gesamte Strafe verbüßen, wäre er bei seiner Entlassung 61 Jahre alt.

Wie nah sich Laura und Russell stehen, wurde im Gerichtssaal bis zum Schluss sichtbar. 2017 hatten die beiden geheiratet, zusammengekommen waren sie, als sie 19 und er 31 Jahre alt waren. Während die Aussagen der betroffenen Frauen verlesen wurden, schüttelte Laura den Kopf, holte tief Luft und sagte mehrfach: "Es ist okay, es ist okay." Beim Abtransport ihres Mannes rief sie ihm laut Mirror "Ich liebe dich" zu. Russell antwortete ihr daraufhin: "Wir werden das schaffen." Im Verlauf des Verfahrens hatte Verteidiger Winter die Vergewaltigung einer damals 21-Jährigen aus dem Jahr 2009 einzuordnen versucht. Die Tat sei nicht geplant gewesen, argumentierte der Verteidiger. Sein Mandant habe, so die Argumentation, die Grenzen der erteilten Einwilligung überschritten.

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Getty Images Russell Brand und seine Ehefrau Laura kommen am Southwark Crown Court in London an

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Getty Images Russell Brand und Laura Gallacher verlassen das Southwark Crown Court in London nach einer Anhörung zu Vorwürfen, die er bestreitet

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