Meghan Markles Werbeclip sorgt für Spott und Buchspekulation

Herzogin Meghan (45) erntet für ihren neuesten Werbeclip jede Menge Hohn. In einem festlichen Instagram-Video für ihre Lifestylemarke As Ever trägt die zweifache Mutter ein dunkelgrünes Oberteil und präsentiert einen rätselhaften, dunkelblauen Gegenstand, der wie ein Buch aussieht. Im Clip erscheinen außerdem die Worte "Eine magische Feier der Saison" sowie ein "Jetzt kaufen"-Button. Die geheimnisvolle Präsentation brachte einige Royalbeobachter auf X deshalb auf die Idee, Meghan könne nach ihren bisherigen Projekten ein neues Buch ankündigen. Ein Nutzer zeigte sich von der Aufnahme regelrecht überrumpelt: "Was um alles in der Welt soll das sein? Ich habe tatsächlich laut nach Luft geschnappt." Ein anderer glaubt, dem Geheimnis bereits auf die Schliche gekommen zu sein, und vermutet eine versteckte Ankündigung: "Also ... ist das der sanfte Start für ihr nächstes Buch?"

Hinter dem vermeintlichen Buch steckt allerdings keine bislang unbekannte Veröffentlichung. Ein Blick auf den Instagram-Account von As Ever zeigt, dass Meghan lediglich ein dunkelblaues Notizbuch ihrer Marke präsentiert. Auf dem Einband befindet sich eine goldfarbene Aufschrift. Das Produkt war bereits am 26. Oktober offiziell vorgestellt worden, also noch bevor der neue Weihnachtsclip auf X für Diskussionen sorgte. Auf den Fotos von damals sitzt Meghan in einem dunkelgrünen Oberteil und Jeans an einem Tisch und blättert durch die Seiten. "Ein Ort für all deine Notizen, Listen und Ideen. Unser neues As Ever-Notizbuch, gemacht für den täglichen Gebrauch. Jetzt erhältlich auf AsEver.com", hieß es in der Beschreibung auf Instagram. Es ist nicht das erste Mal, dass die Werbung der Herzogin für Kritik sorgt. Schon im Oktober wurde ihre Gestik vor der Kamera bemängelt.

Zu dieser Weihnachtskollektion gehört auch ein Adventskalender für rund 131 Euro, den As Ever gemeinsam mit dem Chocolatier Compartés aus Los Angeles anbietet. Hinter seinen 24 Türchen verbergen sich Pralinen. Einige Geschmacksrichtungen sind von den charakteristischen Fruchtaufstrichen und weiteren Zutaten der Lifestylemarke inspiriert. Auch die Gestaltung weist einen persönlichen Bezug zu Herzogin Meghan auf: Das Design orientiert sich an ihrem Zuhause und Garten im kalifornischen Montecito. Dort lebte die ehemalige Schauspielerin mit ihrem Ehemann Prinz Harry (42) und den beiden gemeinsamen Kindern die letzten Jahre. Daneben hat die Marke ihr Sortiment für die Feiertage um Kerzen, Schokoladengeschenkboxen, Teezubehör und Produkte für die Bewirtung von Gästen erweitert.

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Getty Images Herzogin Meghan besucht das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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Imago Prinz Harry und Meghan, Herzogin von Sussex, in ihrem Interview mit Oprah Winfrey

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