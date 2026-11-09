Olli Pocher sprachlos: Pietro Lombardi enthüllt seine Rente

Mit dieser Summe hat Oliver Pocher (48) offenbar nicht gerechnet: Pietro Lombardi (34) kann später mit einer vergleichsweise hohen gesetzlichen Rente rechnen. In der aktuellen Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Die Patchwork Boys" verrät der Sänger, dass sein monatlicher Bruttoanspruch bei 2.635 Euro liegt. Bei seinem Gesprächspartner sorgte diese Summe für völlige Verblüffung. Mit einem so hohen Betrag hatte der Comedian offensichtlich nicht gerechnet und hakte deshalb ungläubig nach: "Was ist denn das für ein Rentensystem?" Pietro selbst kann die Höhe dagegen durchaus nachvollziehen. Nach eigener Aussage zahlt der Musiker schon seit 16 Jahren hohe Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung ein und hat damit über einen langen Zeitraum ordentlich vorgesorgt. Während sein Kollege also noch um Fassung rang, blieb der Musiker völlig gelassen und erklärte seinem staunenden Gegenüber in aller Ruhe, wie es zu der beachtlichen Zahl gekommen ist.

Wie viel ihn seine Absicherung gekostet hat, macht Pietro ebenfalls deutlich. "Ich habe in dieser Zeit richtig viel reingeblättert", betont er bei "Die Patchwork Boys". Warum Oliver so fassungslos reagierte, wird mit Blick auf seine eigene Situation deutlich. Der Moderator hatte zuvor offengelegt, im Alter voraussichtlich lediglich 300 bis 400 Euro gesetzliche Rente im Monat zu bekommen. Den Grund dafür sieht er in seiner Arbeitsweise: Oliver war überwiegend freiberuflich tätig. Von der staatlichen Altersvorsorge hält der Entertainer ohnehin nicht viel. "Das Rentensystem ist so gar nicht zu halten – das weiß jeder", erklärt der fünffache Vater im Podcast. Auch auf TikTok stoßen die unterschiedlichen Prognosen der beiden auf großes Interesse und lösen eine Diskussion aus. Während einige Nutzer sich über Pietros hohe freiwillige Einzahlungen lustig machen, zweifeln andere daran, dass die versprochenen Leistungen im Alter überhaupt noch ausgezahlt werden.

Finanzielle Themen sind längst nicht alles, was Pietro und Oliver in "Die Patchwork Boys" besprechen. Pietro und Oliver lassen ihre Hörer in ihrem Podcast regelmäßig auch an ihrem Privatleben teilhaben. Erst kürzlich wollte Pietro von seinem Podcastkollegen wissen, ob dieser nach zwei Scheidungen wieder bereit für eine neue Beziehung sei. Oliver, der derzeit Single ist, zeigte sich daraufhin einer neuen Liebe gegenüber grundsätzlich offen. Allerdings machte der Comedian auch deutlich, welche Voraussetzungen eine mögliche Partnerschaft für ihn erfüllen müsste. Wegen seines fordernden Berufsalltags, seiner fünf Kinder und seiner zwei Ex-Frauen wünsche er sich vor allem eine unkomplizierte Beziehung. Gerade diese Umstände machen es für den Comedian nach eigener Darstellung wichtig, dass eine Beziehung möglichst wenig zusätzlichen Aufwand mit sich bringt.

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Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn

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Imago Pietro Lombardi beim Promiboxen "Fame Fighting 4" in der Grugahalle in Essen

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