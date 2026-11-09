Prinz George (13) fehlt bei Gedenkfeier am Londoner Cenotaph

Drei Kinder fehlten am Londoner Cenotaph, und eines davon beschäftigt Royal-Fans besonders: Prinz George (13). Als die Königsfamilie am 8. November zum Remembrance Sunday der Gefallenen gedachte, blieb der 13-Jährige laut Hello! ebenso zu Hause wie seine Geschwister Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8). Im Mittelpunkt stand König Charles III. (77): Nach den zwei Schweigeminuten legte er den ersten Kranz am Fuß des Mahnmals nieder. Ihm folgten Prinz William (44), Prinzessin Anne (76) und Prinz Edward (62). Georges Mutter Prinzessin Kate (44) verfolgte die Zeremonie gemeinsam mit Königin Camilla (79) vom Balkon des Außenministeriums, dem Foreign, Commonwealth and Development Office.

Dass George fehlte, hat laut Hello! mit dem Protokoll zu tun. Die Gedenkzeremonie am Cenotaph bleibt streng den hochrangigen, arbeitenden Mitgliedern der Königsfamilie vorbehalten, und dazu zählt der Teenager noch nicht. Reguläre royale Termine übernimmt der Schüler bislang nicht. Die Familie präsentierte sich am Sonntag deshalb in der Besetzung der Erwachsenen. Wann er erstmals dabei sein wird, steht nicht fest. Ein Blick auf William zeigt, dass es keine Eile gibt: Seinen Einstand beim Remembrance Sunday gab er erst 2004 als 22-Jähriger. Auch am Vorabend, beim "Festival of Remembrance" in der Royal Albert Hall, suchte man den Prinzen vergeblich. Der Grund: William war diesmal selbst anwesend, George musste seinen Vater also nicht vertreten.

Bei Familie Wales zählt Normalität mehr als Protokoll: Schule und Familienleben haben zunächst Vorrang vor öffentlichen Pflichten. George verbrachte das Ende der "long leave" daheim und kehrte am Montag nach Eton ins Internat zurück, das er seit September besucht. Charlotte und Louis besuchen wieder die Lambrook School. Das Gedenken ist dem Teenager dennoch nicht fremd: Beim "Festival of Remembrance" der Royal British Legion 2025 in der Royal Albert Hall war er an der Seite seiner Mutter dabei, gemeinsam mit Charles, Camilla, Prinz Richard sowie Herzogin Sophie und Edward. Damals sprang er für William ein, der nach einem Earthshot-Termin im brasilianischen Belém noch auf dem Rückweg war.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz George, Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William treffen zum Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall in London ein

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