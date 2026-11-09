Nach Streit am Bahnhof drohen Omar Sy bis zu fünf Jahre Haft

Für Omar Sy (48) könnte ein Streit am Bahnhof ernste Folgen haben: Der Schauspieler muss sich am 30. November vor dem Pariser Strafgericht verantworten. Auslöser ist ein Streit mit Mitarbeitern der französischen Bahngesellschaft SNCF am Gare de Lyon in Paris. Der Schauspieler wollte dort am 22. Mai 2025 gegen 7 Uhr einen Zug nach Avignon nehmen, um eine Modenschau von Louis Vuitton zu besuchen. Begleitet wurde er von seinem American Staffordshire Terrier Tato. Vor der Abfahrt sollen ihn Bahnmitarbeiter aufgefordert haben, seinem Hund gemäß den Beförderungsregeln einen Maulkorb anzulegen. Anschließend soll der Filmstar die Angestellten zunächst auf dem Bahnsteig und später auch im Zug beleidigt und bedroht haben. Laut AFP werden ihm Gewalt gegen eine Person, die eine öffentliche Aufgabe erfüllt, sowie Bedrohung und Beleidigung vorgeworfen. Nach französischem Strafrecht kann allein eine Todesdrohung mit bis zu fünf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 75.000 Euro bestraft werden. Ob eine solche Strafe in Omars Fall verhängt wird, muss das Gericht entscheiden.

Die französische Bahngesellschaft SNCF hatte kurz nach dem Vorfall bestätigt, dass es eine Auseinandersetzung gegeben habe. Das Unternehmen kündigte daraufhin rechtliche Schritte an. Laut der Zeitung La Provence soll Omar schon auf dem Bahnsteig ausfallend geworden sein und die Mitarbeiter unter anderem beleidigt und mit dem Tod bedroht haben. An Bord des Zuges hätten sich die Probleme anschließend fortgesetzt. Wie AFP berichtet, geht es neben dem Vorwurf der Gewalt mit einer Arbeitsunfähigkeit von höchstens acht Tagen auch um die Bedrohung und Beleidigung von Personen, die eine öffentliche Aufgabe erfüllen. Auch für die mutmaßlichen Beleidigungen könnte dem Schauspieler eine Strafe drohen: Das französische Verkehrsrecht sieht für die Beleidigung eines Mitarbeiters eines öffentlichen Verkehrsunternehmens maximal sechs Monate Haft und 7.500 Euro Geldstrafe vor. Die Regeln der SNCF sind eindeutig: Hunde dürfen zwar angeleint mitfahren, müssen aber während der gesamten Reise einen Maulkorb tragen. Regulär kostet ihr Ticket sieben Euro, beim Zugpersonal kann es noch für 20 Euro erworben werden.

Es ist nicht der erste öffentlich bekannt gewordene Konflikt zwischen Omar und Beschäftigten der SNCF am Gare de Lyon. Bereits 2018 berichtete die Bahngesellschaft von einem etwas hitzigeren Wortwechsel zwischen dem Schauspieler und einem Mitarbeiter. Noch weiter zurück liegt ein Vorfall aus dem Jahr 2011: Damals war der Star, der durch den Kinohit "Ziemlich beste Freunde" bekannt wurde, nach einer Auseinandersetzung mit Sicherheitskräften der SNCF kurzzeitig festgenommen worden. Sein damaliger Anwalt erhob im Anschluss seinerseits Vorwürfe wegen Gewalt und Amtsmissbrauchs. Inzwischen verbringt der Franzose den Großteil seiner Zeit in Los Angeles. Als es im Mai 2025 am Pariser Bahnhof zu dem Streit kam, war sein Hund Tato an seiner Seite. Der American Staffordshire Terrier befand sich an seiner Seite, als die Bahnmitarbeiter vor der geplanten Fahrt nach Avignon auf die Maulkorbpflicht hingewiesen haben sollen. Welche Konsequenzen die gegen Omar erhobenen Vorwürfe haben, soll bei der Verhandlung Ende November geklärt werden.

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Getty Images Omar Sy, Schauspieler

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Getty Images Omar Sy, Hauptdarsteller in "Lupin"

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