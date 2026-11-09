Eindringling suchte auf Skaugum nach Kronprinzessin Ingrid

Der nächtliche Zwischenfall auf Skaugum wirft neue Fragen auf. In der Nacht zum Freitag soll ein unbekannter Mann in das Haus von Marius Borg Høiby (29) eingedrungen sein und den Sohn von Königin Mette-Marit (53) körperlich angegangen haben. Wie die norwegische Zeitung VG nun berichtet, hatte es der Eindringling aber offenbar gar nicht auf Marius abgesehen: Nach seiner Festnahme soll der Mann angegeben haben, er sei nach Oslo gekommen, um Marius' jüngere Schwester Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) zu besuchen. Was er von ihr wollte, ist bislang völlig offen. Dem Bericht zufolge war der Verdächtige eigens aus dem Norden des Landes angereist. Als er auf Skaugum auftauchte, soll er einen Koffer und mehrere Briefe dabeigehabt haben. Außerdem trug er offenbar zwei verschiedene Schuhe.

Nach dem Vorfall wurde der Mann vom norwegischen Polizeisicherheitsdienst festgehalten und danach der Polizei übergeben. Zunächst kam er mit einem Platzverweis davon. Mittlerweile haben die Behörden allerdings ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Nach Angaben von Polizeistaatsanwalt Henrik Horverak Steenfeldt-Foss geht es dabei um den Verdacht des unbefugten Eindringens sowie um eine mögliche Körperverletzung. Angeklagt wurde der Unbekannte bisher nicht. Die Ermittler wollen zunächst rekonstruieren, wie genau die Nacht abgelaufen sein kann.

Dafür soll auch Marius aussagen: Sein Anwalt Alexander Greaker bestätigte gegenüber VG, dass eine Vernehmung für den heutigen Montag angesetzt war. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Mann in seinen Dreißigern, der den Beamten bereits aus früheren Fällen bekannt ist. Dem Blatt zufolge wurde er seit 2020 insgesamt sechsmal wegen Gewaltdelikten verurteilt, zuletzt im vergangenen Jahr. Zudem soll er in der Vergangenheit in einer psychiatrischen Einrichtung behandelt worden sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Ingrid Alexandra beim feierlichen Auftakt des 171. Stortings in Oslo

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo

Anzeige Anzeige