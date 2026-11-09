Furkan Akkaya enthüllt: Sohn Xavis (†) Grabstein ist fertig

Furkan Akkaya (25) kann seinem verstorbenen Sohn Xavi bald einen besonders persönlichen Grabstein setzen lassen. Wie der Realitystar nun in seiner Instagram-Story zeigt, ist der Stein nach langem Warten endlich fertig und soll am Montag aufgestellt werden. Gestaltet wurde er in Form eines Teddybären. So erinnert er auf sehr persönliche Weise an das Baby, das Furkan und seine Ehefrau Lisa Marie Akkaya (25) im Februar völlig unerwartet verloren hatten. Xavi war zu diesem Zeitpunkt erst rund vier Monate alt. Für den Vater bedeutet die Fertigstellung offenbar einen wichtigen Schritt in seiner Trauer. Wie viel ihm dieser Schritt bedeutet, macht er in seinem Beitrag mit emotionalen Worten deutlich: "Das lange Warten hat am Montag endlich ein Ende und mein Xavi bekommt seinen Grabstein – ihr wisst nicht, wie gut das tut." Damit lässt Furkan seine Community erneut an einem sehr emotionalen Moment nach dem schweren Schicksalsschlag seiner Familie teilhaben.

Auf dem teddybärförmigen Grabstein haben die Eltern den vollständigen Namen ihres Sohnes sowie seine Lebensdaten verewigen lassen. Außerdem trägt er eine persönliche Botschaft seiner Eltern. "Xavi Ayaz Akkaya. Geboren am 18. September 2025. Gestorben am 9. Februar 2026. Bis zum Mond und wieder zurück haben wir dich lieb, Hase" ist auf dem Grabstein zu lesen, den Furkan in seiner Instagram-Story präsentiert. Der kleine Junge war nur wenige Monate nach seiner Geburt gestorben. Eine Obduktion bestätigte später den plötzlichen Kindstod als Todesursache. Lisa Marie und Furkan entschieden sich anschließend dazu, den schweren Schicksalsschlag öffentlich zu machen. Seitdem sprechen die beiden sowohl in den sozialen Medien als auch in Interviews offen über ihre Trauer. Dabei geben sie immer wieder Einblicke darin, wie schwer es ihnen fällt, den Tod ihres Babys zu begreifen und mit der Leerstelle in ihrer Familie umzugehen.

Auch Monate nach Xavis Tod bestimmt die Trauer weiterhin den Alltag des Ehepaars. Lisa Marie berichtete zuletzt, dass sie bislang weder feste Rituale noch andere Strategien gefunden hätten, die den Schmerz über den Verlust ihres Sohnes lindern könnten. Erinnerungen an ihren Sohn treffen die beiden demnach immer wieder ganz plötzlich und ohne Vorwarnung. Die beiden versuchen deshalb, jeden Tag einzeln zu bewältigen und mit dem für sie kaum begreiflichen Schicksal weiterzuleben. Halt gibt dem Paar dabei auch die Familie: Lisa Marie und Furkan leben gemeinsam mit ihrem älteren Sohn Emilio in Dortmund. Der Junge wurde im Oktober 2024 geboren und ist Xavis großer Bruder. In den vergangenen Monaten teilten die Eltern mit ihrer Community nicht nur besonders schmerzhafte Augenblicke, sondern auch Erinnerungen an Xavis kurzes Leben. Mit dem nun fertiggestellten Grabstein bekommt der verstorbene Junge eine bleibende, ganz persönlich gestaltete Gedenkstätte.

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / akkaoriginal Der Grabstein von Lisa Marie und Furkan Akkays Sohn Xavi

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