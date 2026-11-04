Jamie Foxx (58) soll zum dritten Mal Vater geworden sein

Jamie Foxx (58) im Babyglück! Der Oscar-Preisträger und seine Partnerin Alyce Huckstepp haben ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Ein Insider bestätigte die Geburt offiziell gegenüber dem US-Magazin People. Für den 58-jährigen Hollywoodstar ist es bereits der dritte Nachwuchs. Details zu dem Neugeborenen behält das Paar allerdings noch für sich: Bislang ist weder bekannt, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, noch welchen Namen das Baby bekommen hat. Auch wann genau und an welchem Ort der kleine Erdenbürger zur Welt gekommen ist, bleibt vorerst offen. Jamie und Alyce selbst haben sich zu den Neuigkeiten noch nicht persönlich geäußert. Ein offizielles Statement der beiden gibt es bislang nicht. People hat außerdem den Sprecher des Schauspielers um eine Stellungnahme gebeten.

Während es für Jamie Foxx bereits das dritte Kind ist, krönt das Baby die Beziehung mit seiner Partnerin Alyce Huckstepp als erster gemeinsamer Nachwuchs. Der Oscar-Preisträger brachte zwei Töchter aus früheren Beziehungen mit in die Partnerschaft: Seine älteste Tochter Corinne Foxx (32) kam 1994 zur Welt und stammt aus der Beziehung mit Connie Kline. 2008 erweiterte Tochter Anelise den Stammbaum, deren Mutter Kristin Grannis ist. Bei den Grammys 2026 zeigte sich der Schauspieler gemeinsam mit seinen beiden älteren Kindern. Mit dem Model, das Anfang 30 sein soll, führt Jamie schon seit mehreren Jahren eine On-off-Beziehung. Zum ersten Mal wurden die beiden im August 2023 zusammen gesichtet. Alyce war allerdings bereits 2022 bei der Premiere seines Films "Day Shift" zu Gast. Im Jahr 2025 kursierten dann Berichte über eine Trennung des Paares. 2026 wurde schließlich bestätigt, dass die beiden gemeinsam ein Baby erwarten.

Während Alyces Schwangerschaft machte Jamie aus seinem späten Vaterglück kein Geheimnis und ging ganz offen und mit viel Humor damit um. In der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" scherzte der damals noch werdende Vater darüber, dass ihn bald wieder der Alltag mit Bring- und Abholfahrten für ein Kind erwarte. In der Sendung gestand der Oscar-Preisträger ganz offen, dass seine 58 Jahre bei der Babyplanung durchaus ein Thema waren. Zwischen seiner ältesten Tochter Corinne und dem Neugeborenen liegen 32 Jahre Altersunterschied. Corinne ist mittlerweile selbst als Schauspielerin und Model tätig. Ihre jüngere Schwester Anelise wurde 14 Jahre nach ihr geboren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, Filmstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Corinne Foxx in Beverly Hills, Oktober 2018

Anzeige Anzeige