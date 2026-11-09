Chris Pratt lebte vor Hollywood-Durchbruch von 60 Dollar

Bevor Chris Pratt (47) Fuß in Hollywood fasste, sah sein Alltag ganz anders aus. In einem aktuellen Instagrambeitrag erzählte der Schauspieler jetzt, dass er damals in einem Van auf Hawaii lebte. Er hatte gerade einmal rund 60 Dollar in der Tasche. Seinen Unterhalt verdiente er als Kellner bei der Restaurantkette Bubba Gump Shrimp Company. Genau an diesem Ort änderte sich sein Leben jedoch schlagartig: Während einer Schicht entdeckte Chris unter den Gästen die Regisseurin Rae Dawn Chong. Kurzerhand nahm er seinen ganzen Mut zusammen und sprach sie an. Daraufhin wollte Rae von ihm wissen, ob er schauspielern könne. Chris zögerte keine Sekunde. "Verdammt, ja, besetz mich in deinem Film", lautete seine direkte Antwort. Die Filmemacherin lud ihn daraufhin zum Casting für die Horrorkomödie "Cursed Part 3" ein. Für den Kellner war es seine erste Chance auf eine Filmrolle.

Ganz ohne Hindernisse war die Kontaktaufnahme jedoch nicht, denn Chris hatte zu der Zeit kein Telefon. Aus diesem Grund gab er der Regisseurin die Nummer seines Kumpels Mike – und tatsächlich meldete sie sich wenige Tage später. Chris holte das 120 Seiten starke Skript ab und las es direkt dreimal am Stück. Für ihn war es das erste Drehbuch, das er in seinem Leben in den Händen hielt. Bis zum Casting lernte er den kompletten Text auswendig und konnte Rae damit überzeugen: Sie besetzte ihn als Devon und verkündete ihm, dass die Produktion ihn für den Dreh nach Los Angeles fliegen würde. "Ich hatte ungefähr 60 Dollar, eine Tasche mit Kleidung und ein Paar Rollerblades. Dann sagte Rae mir, dass sie mich ausfliegen würden. Und ich weiß noch, dass ich genau in diesem Moment dachte: Mein Leben hat sich gerade für immer verändert. Ich werde Schauspieler", erinnerte er sich.

Rückblickend beschreibt Chris "Cursed Part 3" als "Low-Budget-Horrorkomödie, die mir die Tür nach Hollywood geöffnet hat". Seiner Entdeckerin ist er bis heute dankbar: "Ich werde Rae für immer dankbar sein, dass sie einem Jungen, der in einem Garnelenrestaurant arbeitete, eine Chance gegeben hat. Jeder fängt irgendwo an, und hier begann für mich alles", schilderte er im Beitrag. Auf das kleine Filmprojekt folgten zahlreiche große Rollen. Bekannt wurde der Schauspieler unter anderem als Andy Dwyer in der Serie "Parks and Recreation", als Peter Quill in den "Guardians of the Galaxy"-Filmen und als Owen Grady in der "Jurassic World"-Reihe. Für seine Actionrollen musste Chris allerdings auch körperlich einiges leisten. Wie er dabei vorging, hatte er bereits vor rund zehn Monaten in der US-Morgenshow "GMA" verraten.

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Getty Images Chris Pratt, Januar 2026

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Landmark Media Press and Picture / ActionPress Chris Pratt und Zoe Saldana in "Guardians of the Galaxy"

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