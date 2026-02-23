Denkt Neymar etwa darüber nach, seine Karriere zu beenden?

Neymar Jr. (34) spricht in einem aktuellen Interview über sein mögliches Karriereende – und das schon in diesem Jahr. Der Brasilianer, der 2017 für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain wechselte und damit bis heute als teuerster Fußballer aller Zeiten gilt, zeigte sich gegenüber dem Online-Sender Caze nachdenklich über seine Zukunft. "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert. Vielleicht möchte ich im Dezember meine Karriere beenden", erklärte der Stürmer. Seit Januar 2025 steht Neymar bei seinem Heimatklub FC Santos unter Vertrag, nachdem er Europa bereits 2023 mit seinem Wechsel zu Al-Hilal den Rücken gekehrt hatte.

Allerdings plagen den Offensivspieler wie so oft in seiner Laufbahn Verletzungssorgen. In der laufenden Saison kam er bislang nur zweimal zum Einsatz. Seine Entscheidung über die Zukunft will Neymar spontan treffen: "Ich lebe jetzt von Jahr zu Jahr. Wir werden sehen, was mein Herz entscheidet. Es hängt davon ab, was mein Herz mir später im Jahr sagt", sagte er. Besonders wichtig wird für ihn die Weltmeisterschaft im Sommer sein. Noch ist seine Nominierung für das brasilianische WM-Team allerdings nicht gesichert. Nationaltrainer Carlo Ancelotti stellte bereits klar, dass nur ein völlig fitter Neymar einen Platz im Kader erhalten wird. "Hoffen wir, dass Neymar sein bestes Niveau erreicht", so der 66-Jährige.

In der vergangenen Saison hatte Neymar seinem Klub mit 16 Torbeteiligungen noch maßgeblich zum Klassenerhalt verholfen. Sein Vertrag bei Santos läuft noch bis Ende 2026, doch ob er diesen erfüllen wird, bleibt offen. Der Stürmer betonte, dass 2026 ein "sehr wichtiges Jahr" sei – nicht nur für Santos, sondern auch für die brasilianische Nationalmannschaft und für ihn persönlich. "Es ist eine große Herausforderung", erklärte er. Während seiner Karriere galt Neymar lange als prädestinierter Ballon d'Or-Gewinner, doch die begehrte Auszeichnung blieb ihm verwehrt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Neymar Jr., Paris-Saint-Germain-Spieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Neymar Jr., Fußballstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Neymar, August 2025