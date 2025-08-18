"Schäme mich": Neymar heult nach Niederlage in Brasilien

Viele Fans freuten sich, als Neymar Jr. (33) Anfang des Jahres aus Saudi-Arabien zu seinem Heimatverein nach Brasilien zurückkehrte. Allerdings konnte auch der Fußballstar nicht für eine Erfolgsgeschichte beim FC Santos sorgen. Am Sonntag kassierte die Mannschaft eine heftige 0:6-Niederlage gegen Vasco da Gama, bei der der Nationalspieler in Tränen ausbrach. Nach dem Spiel berichtete er den Reportern laut RTL: "Diese Tränen kamen aus Wut. Leider konnte ich nichts dagegen tun. Ehrlich gesagt war das eine sehr schlechte Leistung von mir."

Momentan kämpft das Team aus dem Bundesstaat São Paulo um den Klassenerhalt. Für die Spieler und die Fans ist deshalb jede Niederlage ein schwerer Rückschlag. "Wir waren so schlecht. Es war eine Schande. Die Fans haben heute das Recht, zu fluchen und uns zu beschimpfen. Ich schäme mich. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt", wetterte der einstige Champions-League-Gewinner laut dem TV-Sender nach der Partie. Als wäre die Niederlage nicht genug, fehlt Neymar aufgrund seiner dritten Gelben Karte nun im nächsten Spiel. Außerdem wurde nur wenige Stunden nach dem Spiel bekannt, dass sich Santos von Trainer Cleber Xavier trennt.

Neben dem beruflichen Auf und Ab kann sich Neymar privat über Familienzuwachs freuen. "Unsere Mel ist angekommen, um unser Leben noch mehr zu vervollständigen und zu versüßen. Willkommen, meine Tochter!", gab die Partnerin des Kickers Anfang Juli auf Instagram bekannt. Bruna Biancardi teilte dazu einige Fotos aus dem Kreißsaal sowie Bilder, die das Baby mit seiner großen Schwester Mavi zeigten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Neymar, Fußballstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Neymar, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / brunabiancardi Neymar Jr. und Bruna Biancardi, Oktober 2024