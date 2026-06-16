Ein weiteres Mädchen: Neymar Jr. wird zum fünften Mal Vater

Neymar Jr. (34) wird zum fünften Mal Vater! Der brasilianische Fußballstar und seine Freundin Bruna Biancardi erwarten ein weiteres Kind zusammen – und es wird erneut ein Mädchen. Das verriet das Paar in einem YouTube-Video, in dem sie gemeinsam mit ihren Töchtern Mavie und Mel sowie Neymars Sohn Davi aus einer früheren Beziehung zu sehen sind. Bei einem Gender-Reveal schmieren sie sich gegenseitig pinke Farbe ins Gesicht – damit ist klar: Es wird ein Mädchen.

Für Neymar ist es damit bereits Kind Nummer fünf, zugleich wird das Baby seine vierte Tochter. Neben Mavie und Mel, die er mit Bruna hat, ist der Sportler auch Vater von Sohn Davi aus einer früheren Beziehung. Dazu kommt Tochter Helena, die 2024 aus seiner Beziehung mit Amanda Kimberlly zur Welt kam. In dem Video reagierte Neymar mit Humor auf die Enthüllung und sagte: "Ich werde verrückt", wie im YouTube-Clip zu hören ist. Außerdem scherzte er, er werde jetzt eine Band gründen und sie "The Spice Girls" nennen.

Neymar und Bruna sind seit einigen Jahren ein Paar. Ihre gemeinsame Tochter Mel begrüßten die beiden vor gut einem Jahr auf der Welt – Bruna hatte die Geburt damals auf Instagram mit den Worten gefeiert: "Unsere Mel ist angekommen, um unser Leben noch mehr zu vervollständigen und zu versüßen." Nun wächst die Familie also um ein weiteres Mitglied.

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Getty Images Neymar, Fußballstar

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Instagram / brunabiancardi Neymar Jr und Bruna Biancardi mit ihren gemeinsamen Kindern, April 2026

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Instagram / neymarjr Neymar und Bruna Biancardi, März 2025

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