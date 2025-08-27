So viel verdienten die Gallagher-Brüder mit Oasis-Reunion

Noel Gallagher (58) und sein Bruder Liam Gallagher (52) sind mit ihrer Band Oasis nach 16 Jahren wieder vereint und feiern ein beeindruckendes Comeback. Die "Oasis Live '25"-Tour, die diesen Sommer begann, lockte Fans in Massen an und war schon nach kurzer Zeit ausverkauft. Für die insgesamt 41 geplanten Konzerte auf mehreren Kontinenten – darunter Europa, Asien, Australien und Nordamerika – sind die Einnahmen enorm. Allein die Ticketverkäufe könnten den Brüdern jeweils über 86 Millionen Euro einbringen, berichtet Daily Mail. Mit einem ausgeklügelten Vertragsmodell, das ihnen garantierte Zahlungen pro Termin sichert, könnte dieser Betrag noch deutlich steigen.

Die Gallaghers sind jedoch nicht nur auf die Ticketverkäufe angewiesen. Merchandise-Artikel wie T-Shirts und Jacken sowie ein exklusiver Deal mit Adidas tragen ebenfalls erheblich zu den Einnahmen bei. Getränke und Snacks, die bei den Konzerten verkauft werden, spülen zusätzlich Millionen in die Kassen der Brüder. Die Musiker haben es geschafft, bis zu 50 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Lebensmitteln in ihren Deals zu sichern – ein nahezu einmaliger Coup. Laut Insidern wurden sogar spezielle rechtliche Maßnahmen ergriffen, um den Verkauf von gefälschten Fan-Artikeln einzudämmen und die Gewinne weiter zu maximieren.

Die Wiedervereinigung hat auch das Interesse an den alten Hits von Oasis neu entfacht. Klassiker wie "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" und "Live Forever" eroberten erneut die Charts, und die Alben der Band sind weiterhin ein Verkaufsschlager. Die Tour könnte der Anfang von noch mehr sein, denn laut Berichten erhalten Noel und Liam fortlaufend lukrative Angebote für Festivals wie Coachella. Obwohl bisher keine weiteren Pläne bekannt gegeben wurden, dürfen Fans hoffen, dass die Brüder das Momentum nutzen, um die Erfolgsgeschichte ihrer Band weiterzuschreiben. Die Beziehung der beiden, die in der Vergangenheit oft angespannt war, scheint zumindest vorübergehend von einem gemeinsamen Ziel geprägt zu sein: ein Comeback, das nicht nur die Kassen füllt, sondern auch die Fans begeistert.

Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008

Getty Images Andy Bell, Noel Gallagher und Gem Archer von Oasis bei den Brit Awards 2007

Getty Images Oasis im Juli 2025 in Cardiff