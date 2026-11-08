Ermittlungen: Meghans Mutter erkennt Thomas Markle auf Fotos

Schwere Vorwürfe gegen Thomas Markle Sr. (82): Ausgerechnet seine Ex-Frau Doria Ragland könnte bei den laufenden FBI-Ermittlungen eine wichtige Rolle spielen. Wie The Sun berichtet, soll die Mutter von Herzogin Meghan (45) ihren früheren Ehemann auf zwei brisanten Fotos erkannt haben. Die Bilder seien ihr von US-Ermittlern gezeigt worden und sollen bereits mehrere Jahrzehnte alt sein. Darauf soll Thomas gemeinsam mit nackten, minderjährigen Mädchen zu sehen sein. Bevor Doria die Aufnahmen vorgelegt wurden, seien diese teilweise geschwärzt worden, sodass die Mädchen nicht zu erkennen waren. Ob die Vorwürfe gegen Meghans Vater tatsächlich zutreffen, ist bislang nicht geklärt, es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Thomas bestreitet die Anschuldigungen gegen ihn.

Laut The Sun soll Doria den FBI-Ermittlern sogar selbst ihre Unterstützung angeboten haben. Anschließend habe sie den Mann auf beiden Fotos eindeutig als ihren Ex-Mann erkannt. Die Aufnahmen könnten nach Einschätzung der Ermittler bereits vor etwa 40 bis 50 Jahren entstanden sein. Sie würden damit aus einer Zeit stammen, in der sich Doria und Thomas kennenlernten. Auch Meghan soll bereit sein, bei der Aufklärung zu helfen. Wie die Daily Mail berichtet, würde die Herzogin das FBI "sehr gerne" unterstützen. Ihr Vater musste sich inzwischen bereits vor Gericht verantworten. Nach einer ersten Anhörung durfte Thomas das Gericht zwar wieder verlassen, allerdings nur unter strengen Auflagen. In Florida steht er unter Hausarrest und wird elektronisch überwacht. Sollte er wegen des ihm vorgeworfenen Besitzes von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger verurteilt werden, drohen ihm bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Doria und Thomas lernten sich Ende der 1970er-Jahre in Los Angeles kennen. 1979 heirateten die beiden, zwei Jahre später kam ihre gemeinsame Tochter Meghan zur Welt. Doch ihre Ehe hielt nicht. 1987 ließen sie sich scheiden und gingen fortan getrennte Wege. Fast 40 Jahre später könnte nun ausgerechnet Dorias Erinnerung an ihren damaligen Mann für die Ermittlungen wichtig werden. Denn sie kannte Thomas bereits zu der Zeit, aus der die Fotos vermutlich stammen. Auch das Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater ist seit Jahren schwierig. Die beiden haben schon lange keinen Kontakt mehr. Obwohl zwischen Vater und Tochter seit Jahren Funkstille herrscht, könnte die Ehefrau von Prinz Harry (42) nun dennoch eine Rolle in dem Verfahren gegen Thomas spielen.

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Getty Images Doria Ragland bei der Hochzeit ihrer Tochter Herzogin Meghan

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ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

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