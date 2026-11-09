Tochter nannte Thomas Markle vor Festnahme "geistig klar"

Thomas Markle Jr. (60) stellt die Angaben seines Vaters zu dessen Gedächtnisproblemen infrage. Im Gespräch mit The Sun behauptet er, seine Schwester Samantha Markle (61) habe Thomas Markle Sr. (82) noch im Juni als "geistig klar" beschrieben. Ihr Vater habe sich damals "wirklich gut" erholt, Witze gemacht und gelacht. Thomas Sr. gibt inzwischen an, dass bei ihm Demenz diagnostiziert worden sei. Am vergangenen Freitag wurde er in einem Pflegeheim in Florida vom FBI festgenommen. In einem Anklagepunkt wird ihm der Besitz einer Darstellung sexuellen Kindesmissbrauchs zur Last gelegt. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit mutmaßlich Tausenden Bildern und Videos, die sexuellen Kindesmissbrauch zeigen sollen. Thomas Sr. weist die Vorwürfe entschieden zurück. Die Anklage ist kein Schuldspruch; es gilt die Unschuldsvermutung.

Thomas Jr. zufolge hatte er Samantha im Juni angerufen, um sich nach dem Gesundheitszustand ihres Vaters zu erkundigen. "Sie sagte, es gehe ihm großartig, er sei bei guter Gesundheit und habe sich wirklich gut erholt. Sie sagte, er sei geistig klar und wieder wie der alte Dad, mache Witze und lache." Für Thomas Jr. passt diese Schilderung nicht zu den Gedächtnisproblemen, von denen sein Vater heute berichtet. "Dann finde ich diesen Vorrat an schrecklichen Missbrauchsbildern von Kindern, und plötzlich hat er Demenz. Irgendetwas stimmt da nicht", sagte er The Sun. Weiter erklärte er: "Es ist sehr praktisch, dass er plötzlich Gedächtnisprobleme hat." Seine Zweifel sagen allerdings nichts darüber aus, ob die Diagnose zutrifft. Rund eine Woche vor seiner Festnahme war Thomas Sr. in eine auf Gedächtnispflege spezialisierte Einrichtung in Florida gezogen. Einen Tag nach Bekanntwerden der Anschuldigungen wies er diese zurück und verwies auf seine Demenzdiagnose.

Thomas Sr. ist der Vater von Samantha, Thomas Jr. und Herzogin Meghan (45). Vor seinem Wechsel nach Florida lebte er auf den Philippinen. Dort erlitt er im Mai ein Blutgerinnsel, woraufhin ihm das linke Bein amputiert werden musste. Zur weiteren Behandlung kam er in ein Rehabilitationszentrum in Lakeland im US-Bundesstaat Florida. Aus dieser Zeit soll Samanthas positive Einschätzung seines körperlichen und geistigen Zustands stammen. Sie selbst hat sich dazu nicht gegenüber der Presse geäußert. Was sie damals gesagt haben soll, beruht auf der Schilderung ihres Bruders.

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ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

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Kevin Manning/MEGA Samantha Markle im Dezember 2018

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