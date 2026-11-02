Jennifer Saro lässt Nico trotz Vergangenheit übernachten

Jennifer Saro (30) gewährt einen überraschend harmonischen Einblick in ihr Patchworkleben mit Nico, dem Vater ihres Kindes. In einem Instagram-Reel zeigt die Reality-TV-Bekanntheit, wie die Familie ihre besondere Situation inzwischen organisiert. Nico kommt demnach einmal im Monat für ein komplettes Wochenende zu Besuch, damit er ausgiebig Zeit mit seinem Nachwuchs verbringen kann. Trotz ihrer belasteten gemeinsamen Vergangenheit heißt Jennifer ihn sogar über Nacht in ihrer Wohnung willkommen. Sie und ihr Umfeld wollen es dem Kindsvater auf diese Weise möglichst leicht machen, den Kontakt zu seinem Kind zu pflegen. Das Video vermittelt dabei einen Eindruck von einem ganz normalen Familienalltag: Jennifer steht gemeinsam mit einem dunkelhaarigen Mann mit Bart in der Küche und bereitet Essen zu. Später kümmern sich die beiden am Esstisch um das Kind, dessen Gesicht unkenntlich gemacht wurde. Statt Drama gibt es hier also Familienalltag mit Schneidebrett und Kinderteller.

Die schwierigen Jahre könne Jennifer trotz des heutigen Friedens nicht einfach vergessen. Auf Instagram spricht sie ungewöhnlich offen über ihre damalige Gefühlslage: "Und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht sehr viel Hass empfunden." Um diese belastenden Emotionen zu verarbeiten, suchte sich die Reality-TV-Bekanntheit schließlich gezielt therapeutische Unterstützung. Das Wohl ihres Kindes sei für sie der entscheidende Antrieb gewesen. "Aber ich bin tatsächlich in Therapie gegangen. Genau deswegen, weil ich finde, dass ein Kind immer an erster Stelle stehen sollte. Und meine Gefühle müssen da einfach hinten anstehen", betont Jennifer. Gleichzeitig stellt sie klar, dass jede familiäre Konstellation für sich betrachtet werden müsse. Sobald jedoch ein Kind betroffen sei, sollten sich ihrer Ansicht nach alle Beteiligten zusammenreißen und ihr Ego zurückstellen.

Als wichtigen Grund für das funktionierende Modell nennt Jennifer, dass sie und Nico nie ein Liebespaar waren. "Es gibt keine Eifersucht. Es gab keine Liebe. Es gab keine Trennung", stellt sie auf Instagram klar. Weil zwischen ihnen keine romantischen Gefühle im Spiel gewesen seien, könne sie die Lage heute rationaler betrachten. Im Mittelpunkt stehe für sie der Kontakt zwischen Vater und Kind und nicht das Beharren auf persönlichen Ansprüchen. Ihr Nachwuchs habe Vorrang vor alten Auseinandersetzungen und den Emotionen der Erwachsenen. Mit ihrem Reel möchte Jennifer auch andere Eltern dazu ermutigen, nach individuellen Lösungen für ihre Familie zu suchen und das eigene Ego hintanzustellen. Außerdem kündigt sie an, ihre Community künftig noch öfter an ihrem Alltag als Mutter teilhaben zu lassen und weitere Einblicke in ihr Familienleben zu geben.

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und ihrem Freund Alexander Meyer, Juni 2025

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, Influencerin