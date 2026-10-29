Christian Wolf kündigt Zusammenarbeit mit Katja Krasavice an

Da bahnt sich eine Überraschung an: Christian Wolf (31) hat sich am Abend mit einem Hinweis auf Katja Krasavice (30) zu Wort gemeldet. In seiner Instagramstory zeigt er sich in einem Studio mit Softbox, heller Wand und roher Betondecke. Eingeblendet ist nur der Schriftzug "Pulverklaus x Krasavice". Christian erzählt: "Ich habe ja einen Businesspodcast, wo ganz viele Leute kommen. Keine Ahnung, CEOs oder zum Beispiel der Ex-Vorstand von der Allianz und Co." Heute stehen gleich zwei Aufnahmen an, eine mit René Redo und eine mit Katja.

Auf dem Schnappschuss trägt Christian eine schwarze Jacke und eine schwarze Strickmütze mit orangefarbenem Logo. Die Studiotechnik hinter ihm gehört zur Podcastproduktion. Christian räumt selbst ein, dass die Kombination mit Katja und René irritieren könnte: "Ich weiß, das klingt erst mal so, als ob ich sage, das werden keine ernstzunehmenden Unternehmer." Gemeint sei das aber nicht so, er freue sich auf "sehr andersartige Folgen". Er wolle "weirde Menschen" verstehen und sei selbst "ein weirder Typ", der online mal gern übertreibt. "Also ich mache ja Social Media und zum Beispiel in Short-Form-Content ist es so, dass man manchmal einfach ein bisschen überdreht sein muss. Das heißt nicht, dass man lügen muss, aber alles quasi muss immer so einen Ticken quasi drüber sein, weil's dadurch halt interessanter wird", erklärt Christian.

Christian lebt davon, Menschen an seinem Alltag teilhaben zu lassen, und die Story vom Podcast-Tag passt genau dazu. Bekannt wurde er als Gründer von More Nutrition, doch inzwischen ist er ebenso Creator, der seine Reichweite aktiv pflegt. In einer weiteren Story zeigt er sich dann direkt mit seiner Gästin. Katja hat dem Influencer ein Geschenk mitgebracht: ein Gemälde des Pulverklaus. "Wie geil ist das bitte? Ey, das kommt, das kommt neben das Forbes-Cover", kündigt Christian an und bittet Katja direkt um ein Autogramm.

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Instagram / christianwolf Katja Krasavice und Christian Wolf im Studio

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Imago Christian Wolf auf der FIBO 2026

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Imago Katja Krasavice bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" 2023 in Berlin