Pietro neugierig: Ist Oliver Pocher bereit für neue Liebe?

Seit einiger Zeit ist Oliver Pocher (48) nun schon Single. Dieses Thema kam nun auch in seinem Podcast "Die Patchwork-Boys" zur Sprache, als sein Podcast-Buddy Pietro Lombardi (34) sich fragte, ob Olli denn überhaupt Interesse an einer neuen Beziehung habe. Die Antwort kam zunächst etwas zögerlich. Grundsätzlich verschließt sich der Moderator einer neuen Liebe zwar nicht, er knüpft sie aber an eine klare Voraussetzung. "Wenn's unkompliziert ist. Ich bin in einem Alter, in dem man gar keinen Stress will. Mein Job ist anstrengend genug – ich habe fünf Kinder, zwei Ex-Frauen", erklärte Oliver in dem Podcast. Bei all dem Stress in seinem Leben müsse eine neue Partnerin vor allem eins mitbringen: Leichtigkeit.

Wie Oliver weiter erklärt, sei sein Leben auch ohne Beziehung schon ausreichend gefüllt. "Jeder kann sich vorstellen, dass ich damit genug zu tun habe. Ich möchte einfach eine gute und unkomplizierte Zeit haben", betonte er bei "Die Patchwork-Boys". Mit einem Augenzwinkern fügte der Comedian hinzu: "Das Schöne ist: Die meisten Beziehungen fangen unkompliziert an und irgendwann switcht es zu immer mehr kompliziert." Pietro kann verstehen, dass Oliver Konflikte umgehen will. Allerdings spricht er auch an, dass eine romantische Beziehung mit Olli vielleicht gar nicht so einfach ist. Immerhin ist allen bekannt, dass Oliver eine scharfe Zunge hat und sich nicht scheut, seine Meinung zu sagen. Doch Oliver hält dagegen und betont noch einmal: "Dass es unkompliziert ist, ist das A und O."

Olivers letzte Beziehung war seine Ehe mit Amira Aly. Zusammen haben die beiden zwei Kinder. Inzwischen hat Amira eine neue Liebe gefunden und hieß in diesem Jahr ein weiteres Kind willkommen. Die Geburt beschäftigte Oliver, denn sie weckte bei ihm Erinnerungen an die Entbindungen seiner beiden Söhne, die er gemeinsam mit Amira hat. Damals hatte er sie noch selbst ins Krankenhaus begleitet. Dieses Mal erlebte der fünffache Vater den Familienzuwachs seiner Ex-Frau nur von außen. Während ihrer Schwangerschaft konnte er sich auch die eine oder andere gemeine Bemerkung nicht verkneifen, weswegen die beiden auch heute noch nicht gut aufeinander zu sprechen sind. Mit seiner ersten Frau Alessandra Meyer-Wölden (43) hat er ein gutes Verhältnis und noch drei weitere Kinder.

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Imago Pietro Lombardi und Oliver Pocher beim One Luxury Private Summer Gathering x Stella Rheni in Bonn

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Imago Oliver Pocher beim Almauftrieb in der Käfer Wiesn Schänke auf dem Oktoberfest 2026

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