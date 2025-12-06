Alex Hall und Tyler Stanaland erklären die Untreue-Gerüchte

Alex Hall und Tyler Stanaland (36), bekannt aus der Reality-Show "Selling the OC", haben wieder für Schlagzeilen gesorgt. Ein brisanter Kuss im Whirlpool während einer Reise nach Mexiko, gezeigt in der zweiten Staffel der Serie, löste Gerüchte über eine Affäre aus – ein heikles Thema, da Tyler damals noch mit Schauspielerin Brittany Snow (39) verheiratet war. Die beiden trennten sich im September 2022, die Scheidung folgte im Jahr darauf. Obwohl die Reality-Stars später gemeinsam in Dubai gesehen wurden, betonten sie stets, keine ungebührlichen Absichten zu haben. Brittany Snow selbst äußerte sich im März 2024 im Podcast "Call Her Daddy" kryptisch über den Vorfall und erklärte, ihr seien "viele Dinge nicht bewusst" gewesen.

Tyler und Alex haben in der vierten Staffel der Show die Spekulationen um ihre Beziehung direkt angesprochen. Alex machte klar, dass sie sich ungerecht behandelt fühlte: "Ich habe immer zu dir gehalten und deshalb Geschäftseinbußen erlebt." Tyler entschuldigte sich vor laufender Kamera und räumte ein, vieles falsch gemacht zu haben. Unterdessen hält Alex an ihrer Position fest und wies bereits im Mai vergangenen Jahres auf Instagram alle Affärengerüchte zurück: "Ich war niemals untreu und habe auch nie etwas getan, was den Rahmen einer Freundschaft gesprengt hätte." Tyler wiederum hat sein Liebesleben neu ausgerichtet – er verlobte sich kürzlich mit Hannah Morrissey nach nur fünf Monaten Beziehung.

Bereits in der Vergangenheit sorgte die enge Beziehung zwischen Alex und Tyler für Gesprächsstoff, wobei Insider einst darauf bestanden, dass die beiden nur Freunde seien. Alex, die zwei Kinder aus einer früheren Beziehung hat, betonte, wie wichtig ihr berufliche Integrität sei, und zeigte sich enttäuscht über die negativen Auswirkungen der Gerüchte. Trotz der vielen Komplikationen haben sowohl Alex als auch Tyler ihre Karrieren und privaten Ziele weiterverfolgt. Während Alex weiterhin ein Standbein im Immobiliengeschäft hat, scheint Tyler sein privates Glück an der Seite seiner Hannah gefunden zu haben. Mit seiner baldigen Hochzeit setzt er hoffentlich einen Schlussstrich unter die turbulente Phase seines Lebens.

Getty Images Tyler Stanaland und Alex Hall im Januar 2023

Getty Images Brittany Snow, Oktober 2024

Presley Ann/Getty Images for MTV Tyler Stanaland und Alex Hall bei den MTV Movie & TV Awards, 2022