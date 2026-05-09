Realitystar Tyler Stanaland und Hannah erwarten erstes Kind

Realitystar Tyler Stanaland (36) und seine Frau Hannah werden Eltern! Das Paar verkündete die freudige Nachricht via Instagram – und das auf eine besonders herzige Art und Weise. In einem gemeinsamen Post zeigten die beiden zunächst ihre Füße, beide in passenden pinken Converse-Schuhen. Dann fiel ein winziger Kinderschuh in derselben Farbe ins Bild. "Die Hälfte von dir und die Hälfte von mir. Baby Stanaland kommt im Oktober 2026", schrieben Tyler und Hannah zu dem Clip. In einem weiteren Video ist zu sehen, wie Hannah ihren Babybauch zeigt, während Tyler ihn liebevoll streichelt und küsst.

Für den 36-Jährigen ist es das erste Kind. Tyler ist vor allem durch seine Rolle in der Netflix-Realityshow "Selling the O.C." bekannt. Er und Hannah hatten ihre Beziehung im Mai 2025 öffentlich gemacht. Im Oktober desselben Jahres folgte die Verlobung. "Letzte Woche, genau an dem Ort, zu dem wir kurz nach unserem ersten Kennenlernen gemeinsam gefahren sind, habe ich den besten Menschen, den ich je kannte, um sein Für-immer gebeten", schrieb Tyler damals auf Instagram. Bereits wenige Wochen später heiratete das Paar – nach eigenen Angaben in einem bewusst kleinen Rahmen. "Die Hochzeit und meine beste Freundin heiraten zu dürfen war in jeder Hinsicht ein absoluter Traum", sagte Tyler dem Magazin People.

Vor seiner Beziehung mit Hannah war Tyler von 2020 bis 2022 mit der Schauspielerin Brittany Snow (40) verheiratet. Die Scheidung wurde 2023 abgeschlossen. Tyler hatte die Trennung im September 2022 öffentlich auf Instagram bekannt gegeben. Brittany sprach im Podcast "Call Her Daddy" offen über die Ehe. "Da war eine Ehe. Da war so viel Liebe", sagte sie und ergänzte: "Ich bereue es nicht. Ich bereue nichts, was passiert ist. Ich liebte die Zeit, die wir miteinander hatten."

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Getty Images Tyler Stanaland, TV-Bekanntheit

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Instagram / tylerstanaland Tyler Stanaland und seine Partnerin Hannah, März 2026

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Getty Images Tyler Stanaland und Brittany Snow bei den Emmy Awards 2019

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